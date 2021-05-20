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經濟
2021年5月20日星期四
技術取勝
投資策略
富途首季多賺6倍 遠勝預期 港星等客戶佔七成 批網上券商無牌經營添競爭
富途料下半年可交易數字貨幣 不開放予內地客
京東首季收入勝預期 多賺逾兩倍
FT：劉鶴子幕後管理基金投資獲利
恒指明季檢 中金：京東網易有望染藍
華融3億美元債今如期兌付
越秀擬溢價五成私有化創銀 總代價近51億元 停牌前突升三成
港CFA試內地考生逾半 副會長：自然趨勢
中國封殺掀「幣災」 總市值瀉27％ 比特幣一度單日跌逾1萬美元
Tesla上月中國註冊 急跌66%
伊朗出口增 國際油價曾跌近4%
張兆聰：博利淡兌現反彈 冷吼新東方
技術取勝：同程藝龍回調宜守19元
David Webb貼圖 揭清水灣變「太陽能板之城」
誠哥投資J. J. Abrams遊戲工作室
劉思明：物管股爆發 雅生活看高一線
周顯：比特幣與黃金沒實際用途
湯文亮：台灣抗疫「臨天光瀨尿」
投資者炒西營盤舖5個月賺五成 非住宅減辣半年 核心區邊陲舖升幅勁
美聯工商舖斥資近1.4億 一周掃4舖最勁
藍天海岸1房實呎首破1.7萬 東涌新紀錄
屯門「龍牀盤」128呎 月租7500元破頂
佛誕假期一手沽30伙 按年跌七成
港人內地結婚要隨俗 娶妻送錢兼送樓
灣區須知：內地離婚率高 增設冷靜期
長實趙國雄：「新香港人」富豪喜購豪宅相連戶 籲港府增供應
湯文亮年初已撰文 看好本港樓價
技術取勝：同程藝龍回調宜守19元
【明報專訊】中生製藥料8.5元有承接（圖）
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