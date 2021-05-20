Tesla上月中國註冊 急跌66%

特斯拉在上海所設的超級工廠，自2019年初動工以來，一直獲上海市支持，未受中美緊張關係的影響。在中國市場的需求帶動下，特斯拉首季在全球交付18.48萬輛電動車創新高。不過近期特斯拉在內地傳出一些負面消息，引起消費者關注。

特斯拉昨晚股價挫4％

上月19日，一名特斯拉女車主在上海車展，站在特斯拉電動車頂高呼「特斯拉剎車失靈」維權抗議。該名車主因擾亂公共秩序，最終被處以行政拘留。特斯拉公司全球副總裁陶琳同日表示，「近期的負面（消息）都是她（指女車主）貢獻的」，又稱「她很專業，背後應該是有人（指示）」。陶琳表明，特斯拉「沒有辦法妥協，這是新產品發展必經的一個過程」。此番言論在內地社交平台引起很大爭議。新華社其後發表評論文章《誰給了特斯拉「不妥協」的勇氣》，呼籲「明星」企業應具備讓消費者滿意的產品和服務態度。

特斯拉其後成立專門小組處理事件。不過，一波未平，一波又起。特斯拉電動車近期在內地接連發生多宗事故，引起消費者的擔憂。浙江周一發生嚴重的汽車事故，兩名正在處理交通事件的交警，被一輛特斯拉撞倒，其中一人不幸殉職，事件有待查明。

（綜合報道）

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