中國封殺掀「幣災」 總市值瀉27％ 比特幣一度單日跌逾1萬美元

主要加密貨幣全線下跌，以太幣（Ether）更跌逾三成，曾低見2000美元左右。萊特幣（Litecoin）曾跌近四成，跌穿200美元。近期受追捧的狗狗幣（Dogecoin）昨晚曾跌四成，失守0.3美元。環球加密貨幣市值昨晚跌至1.5萬億美元，單日跌27%。全球最大加密貨幣交易平台幣安（Binance）稱，因網絡問題，暫停以太幣和ERC20的提款。Coinbase也表示，正調查平台的「間歇性當機」狀况。加密貨幣沽壓，加上市場憂慮通脹升溫，道指昨早段跌550點，標普500指數及以科技股為主的納指早段跌逾1%，facebook、蘋果、亞馬遜、Alphabet及微軟等強勢股，早段全部下滑，特斯拉（Tesla）跌近4%。Coinbase早段股價跌7%再創新低。歐洲股市普遍下挫。

幣安：網絡問題 停以太幣等提款

比特幣大好友、Galaxy Digital創辦人Mike Novogratz美國時間周三早上接受Squawk Box訪問時稱，比特幣價格短期內難止瀉。他形容這是「清倉行動」（a liquidation event），又稱感覺似是大家在投降（feels like capitulation）。比特幣價格在香港時間昨晚8時半，由3.8萬美元跳水式下跌至3萬美元。本身大手投資在比特幣的Mike Novogratz稱，希望比特幣快將見底。他在周二受訪時仍稱，比特幣跌至4萬美元是買入的時機。

大好友：比特幣價短期難止瀉

加密貨幣交易所Luno業務開發主管Vijay Ayyar稱，在比特幣牛市期間，回調30％至40％屬正常，在升穿6.4萬美元後回調是意料中事，今年1月比特幣也曾跌約35%，然後重拾升浪，在2017年的比特幣升浪也有類似的回調。

比特幣自2月以來的升浪，很大程度始於特斯拉於2月8日披露，購入了15億美元的比特幣，並在稍後接受客戶以比特幣買車。消息掀動比特幣價格由3.8萬美元左右持續上漲，加上受「加密貨幣交易所第一股」Coinbase在4月中上市所刺激，帶動比特幣價格當時升穿6.4萬美元創新高。但自特斯拉行政總裁馬斯克於上周四（13日）宣布暫停接受以比特幣買車後，比特幣價格顯著下滑，抹去此輪升浪的所有升幅。

2月的升浪部分源於機構投資者押注加密貨幣，但摩通的報告指出，部分機構投資者近期已沽出比特幣，買入黃金。現貨金昨晚在每盎司1880美元左右的逾3個月高位徘徊。

（綜合報道）

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