港CFA試內地考生逾半 副會長：自然趨勢

何敏為資深私募基金從業者，他以自身行業舉例，指2000年後香港投資項目數量逐漸減少，同時內地則「遍地開花」，因此需要更多熟悉內地情况的從業員工。他指近年不少投資項目向內地二三線城市「下沉」，相信行業對內地CFA持牌人才需求更大。

內地二三線城市投資項目增

另一方面，中資金融機構於投行、券商等板塊市佔率亦與日俱增。何敏指出，中資機構大規模擴張、請人現象於十多年前已開始，未來仍會繼續。惟他不認為外資會失去地位，因為於較複雜融資工具，例如可換股債券，仍是外資行經驗較豐富。他認為香港仍是中外門戶，有大量歐洲、中東主權基金在港營運，亦為外資行創造機會。被問及是否聽聞中資行要求員工於政治上表態，他則表示未曾耳聞。

何敏表示，外界以為內地人來港從事金融便是十分風光，但協會也為家境貧困的內地生提供獎學金。他總結指，不少內地人才見多識廣、「把刀好利」，但本港金融行業人才亦具有獨特優勢。他認為，港人接受國際化教育，具專業精神，有批判思想。他寄語「土炮」，指無論任何地方的金融業僱主都是看重兩點，即專業能力與人際關係，希望港人對事物有獨立見解，勇於表達自己。