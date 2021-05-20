越秀擬溢價五成私有化創銀 總代價近51億元 停牌前突升三成

明報記者 鄧偉忠

根據公告，越秀集團目前持有創興約74.97%股權，連同其他一致行動人士，合共持股約83.93%。以私有化要約價每股20.8元計，私有化總代價約50.96億元。根據條例要求，集團將會召開特別股東大會，並獲逾75%的獨立股東贊成議案，才能通過私有化。

擬成全國銀行 發展新核心業務

創興銀行於1948年由廖寶珊創立，過身後繼續交由其後人經營，直至2013年賣盤，越秀以每股35.69元、總代價逾116億元向廖氏家族收購創興約75%股權。其後創興股價不斷回落，今次作價與當時比較，相當於是將創興「六折」私有化。此外，創興曾在2015及2018年兩度供股，集資近百億元。集團在兩次供股中供股價分別為17.05元及14.26元，今次私有化作價分別溢價約22%及45.9%。

越秀解釋今次私有化原因時稱，創興擬於內地成立一間全資附屬公司及發展新核心業務，以提升作為全國性銀行的地位，在中短期內仍需要持續投入大量資金，同時意味着需要大量的資本補充。一旦大量發行新股融資，會攤薄集團資產淨值和每股收益。

中資控股港銀 股本頻頻加碼

加上股票流通量及交投量較低，日均成交金額僅70萬元，難以引入新的戰略股東。創興本身並未具有令各方股東都滿意、從市場上籌集資本的切實可行的方案，這將很大程度制約銀行未來的發展。因此希望透過私有化讓小股東變現，同時為創興長遠發展再作規劃。翻查資料，不少由中資股東控股的港銀近年股本都不斷加碼，以2010年獲工行（1398）私有化的工銀亞洲為例，當時股本金額為27.14億元，最新已增至逾441億元；交行（3328）去年初亦宣布，向當時註冊資本約179億元交通香港，增至不多於300億元。