華融3億美元債今如期兌付

《紐時》：華融債券投資者或重大損失

據彭博早前引述消息稱，中國華融資產管理公司已和國有大型商業銀行達成融資協議，可確保其至少在8月底前都能足額償還到期債券。不過，華融陰霾目前未褪，《紐約時報》周二報道，目前內地監管部門對中國華融重組方案仍處初期研究，但有指重組計劃將需要境內外債券投資者承擔重大損失。

針對彭博及《紐約時報》報道，華融均未有直接回應，僅重申目前中國華融以及附屬公司各項到期債券均按期足額兌付，沒有發生任何違約；公司資金狀况良好，對未來到期債券兌付已做出妥善安排和備付準備。彭博統計數據顯示，中國華融及旗下子公司目前合計有逾410億美元債券在市場流通，其中美元債佔約220億美元，其中將於今年內到期的規模逾60億美元。

在港上市的中國華融4月初未能按監管機構要求披露年度業績，公司過去多年激進擴張積累下的經營和債務問題陸續浮上水面。現時中國財政部直接持有中國華融近六成股權，但至今未給出有關華融的表態，令投資者擔憂政府部門會否對華融伸出援手，拖累華融多隻相關債券價格劇烈波動。