恒指明季檢 中金：京東網易有望染藍

3月公布編成改革 首次實行

由是次至明年中將有5次季檢，市場預期是次季檢的恒指成分股數目，會由現時的55隻增至約60隻。中金指出，由於恒指未有提供編制改革方案的細節，該行沿用原有調整方法預期，同時考慮改革方案措施，列舉19隻有可能被納入恒指的股份。除京東和網易，其他較大型的候選股亦包括華潤啤酒（0291）、中國飛鶴（6186）和李寧（2331）（見表1）。

恒指改革後，會按7個行業組別選出成份股，目標為每個組別的市值覆蓋率不低於一半。據恒指公司在2月模擬結果，部分行業組別的市值覆蓋率不到一半，中金報告列出多隻相關行業的潛在藍籌股，例如消費業的康師傅（0322），醫療業的信達生物（1801）和平安好醫生（1833）、工業的復星國際（0656）等。

騰訊友邦匯控權重會被動下調

對於現有指數權重方面，由於改革後個股權重不得高於8%，因此現時超過上限的騰訊（0700）、友邦（1299）和匯控（0005）的權重會被動下調，帶來潛在的被動資金流出。季檢同時調整恒生綜指，影響納入港股通成分股名單，中金預期醫渡科技（2158）等5隻股份將被列入（見表2）。

東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，恒指逐步擴大成份股數目，增加潛在股份被列入的機會，目前指數較缺少物管股、醫藥股和消費股，料會加入平衡指數。指數成分股增加，對於恒指新貴吸引資金的能力會否不及以往，他認為有增長能力的新公司加入恒指，有助整體恒指市值和交易上升，雖然個股佔比減少，但可帶動追蹤的被動式資金增加。

至於現有成分股會否被剔走，龐寶林認為，除非業務表現太差，否則短期內未必會被換走。近期新經濟股受內地監管等因素影響表現，舊經濟股或隨經濟好轉，因為恒指是中長線部署，相信恒指公司會先給觀察一段時間再作決定。