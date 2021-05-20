FT：劉鶴子幕後管理基金投資獲利

【明報專訊】英國傳媒《金融時報》（FT）昨日報道稱，中國國務院副總理劉鶴之子劉天然曾經出任活躍於科網行業投資的基金Skycus Capital（天壹資本，亦稱天壹紫騰資產管理）主席。
報道指出，雖然劉天然在劉鶴進入政府中央機關後，已經辭任及轉讓天壹資本股份，但仍然是基金的幕後重要角色，並主導參與騰訊（0700）及京東（9618）相關投資，從中獲利不少。
天壹資本活躍科網醫療股
本報翻查資料，天壹資本過往活躍於科網及醫療類股份投資，當中其在沛嘉醫療（9996）、京東健康（6618）、準上市公司京東物流（2618）及在美國上市的騰訊音樂（美：TME），分別投資100萬美元、4000萬美元、7000萬美元及500萬美元。按該基金應佔沛嘉及京東健康的權益計算，帳面已獲利約3.12倍及4.76倍。至於在2018年向騰訊音樂的投資，股份價值現時亦已翻倍。
《金融時報》指出，天壹資本於2016年成立時公司文件顯示，當時主席為劉天然。隨着劉鶴進入第十九屆中共中央政治局的6個月前，即2017年4月，劉天然辭任天壹資本主席職位。劉天然其後更出售所持天壹資本的持股。劉鶴於2018年獲任命國務院副總理兩個月後，劉天然的名字從天壹資本的披露上完全移除。不過，有關報道指出，劉天然辭任及轉讓股份後，其實仍然幫助Skycus Capital完成投資項目，尤其於騰訊、京東的交易中擔任重要位置。根據報道，基金主要從騰訊、京東的投資中獲益，且回報頗豐。
基金官網已無法連線
本報昨日曾嘗試登入天壹資本官網，但目前已無法連線。根據「創業邦」的資料顯示，天壹資本以投資醫療健康、電子商務、物流及汽車交通為主，並多參與B輪及C輪融資，當中亦有參與投資最近才上市，並有騰訊作為主要股東的水滴公司。「IT桔子」的數據還顯示，天壹資本目前管理的資金達100億元人民幣。