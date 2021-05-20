FT：劉鶴子幕後管理基金投資獲利

報道指出，雖然劉天然在劉鶴進入政府中央機關後，已經辭任及轉讓天壹資本股份，但仍然是基金的幕後重要角色，並主導參與騰訊（0700）及京東（9618）相關投資，從中獲利不少。

天壹資本活躍科網醫療股

本報翻查資料，天壹資本過往活躍於科網及醫療類股份投資，當中其在沛嘉醫療（9996）、京東健康（6618）、準上市公司京東物流（2618）及在美國上市的騰訊音樂（美：TME），分別投資100萬美元、4000萬美元、7000萬美元及500萬美元。按該基金應佔沛嘉及京東健康的權益計算，帳面已獲利約3.12倍及4.76倍。至於在2018年向騰訊音樂的投資，股份價值現時亦已翻倍。

《金融時報》指出，天壹資本於2016年成立時公司文件顯示，當時主席為劉天然。隨着劉鶴進入第十九屆中共中央政治局的6個月前，即2017年4月，劉天然辭任天壹資本主席職位。劉天然其後更出售所持天壹資本的持股。劉鶴於2018年獲任命國務院副總理兩個月後，劉天然的名字從天壹資本的披露上完全移除。不過，有關報道指出，劉天然辭任及轉讓股份後，其實仍然幫助Skycus Capital完成投資項目，尤其於騰訊、京東的交易中擔任重要位置。根據報道，基金主要從騰訊、京東的投資中獲益，且回報頗豐。

基金官網已無法連線

本報昨日曾嘗試登入天壹資本官網，但目前已無法連線。根據「創業邦」的資料顯示，天壹資本以投資醫療健康、電子商務、物流及汽車交通為主，並多參與B輪及C輪融資，當中亦有參與投資最近才上市，並有騰訊作為主要股東的水滴公司。「IT桔子」的數據還顯示，天壹資本目前管理的資金達100億元人民幣。