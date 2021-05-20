京東首季收入勝預期 多賺逾兩倍

彭博引述傑富瑞及Benchmark Co指出，京東的關鍵業績指標例如收入及調整後收益均超過預期。不過，受累整體股市急挫，京東美股開市跌2.35%，低見68.1美元，折約每股港股264.37港元，較周二收市價270.8港元低2.37%。

受累大市 京東美股早段挫

京東主席兼首席執行官劉強東表示，首季度京東延續去年的強勁增長勢頭。

京東零售首席執行官徐雷指出，季內見到新、舊用戶消費都在提升，料將來仍有很大增長空間，活躍用戶數目持續增長。隨着活躍用戶數目按年增加29%並突破5億人次打好基礎，他們和國內外品牌合作，已與路易威登等建立新模式提升用戶體驗。他展望今年消費升級，例如在嬰幼及酒品類消費較前突顯。集團今年還會進一步關注對新品牌招商，與更多內地品牌互動及邁向年輕消費。

活躍用戶數目按年增29%

許冉稱，除京東零售保持高增長，海外業務亦有雙位數增長，京東物流正處於高增長階段；新建社群電商京喜處於初期發展階段；又指集團在現階段會追求增長先於盈利。