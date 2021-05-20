富途首季多賺6倍 遠勝預期 港星等客戶佔七成 批網上券商無牌經營添競爭

明報記者 馬迪帆

按收入來源分類，富途首季交易佣金及手續費收入按季升84%，利息收入按季升96%。富途首席財務官陳宇指出，佣金收入增長主要因交易量激增；而利息收入部分源於新股孖展貢獻收入上升。公司公布，首季交易量錄2.2萬億元，按年升近2.8倍，其中約六成來自美股交易，其餘四成來自港股。

季內付費客戶急增27.3萬人

新增付費客戶方面，首季內急增27.3萬人，提前達成公司全年增長目標；截至季末，富途付費客戶人數增至近79萬人，當中七成來自香港、新加坡及其他海外市場。在美國上市的富途今年初成為股民熱炒對象，首個半月股價曾飈升4倍，至昨晚市值也達187億美元（1458億港元），截至昨晚11時半交投已近9億美元。

陳宇於電話業績會指出，首季新客中，約25%來自美國、新加坡市場，約75%來自中港市場。李華表示，雖然首季度上客量強勁，但公司業務與經濟景氣、IPO數量關聯度高，對下半年前景仍存在分歧，因此暫無計劃調整全年指引。被問及本港券商競爭加劇，李華回應表示，現時在港營運的互聯網券商，分為持牌及未持牌兩類，未持牌券商不受證監會監管，認為未來將面對監管壓力。

創始人：新來者料難追趕富途

李華又稱，本港證監會監管要求較第三方監管更高，若目前未持牌券商有意申請牌照，如何將舊客戶注入持牌新實體，將成為一大問題。他不點名提及某互聯網券商，指其「長期稱快將獲發牌，但遲遲未獲發牌」，相信是遇到客戶轉移難題。他指新來者要面對證監會反洗錢（AML）要求，亦需時與本地銀行達成合作關係，以獲得孖展額度，相信難追趕富途。

李華表示，甚至留意到有未持牌券商將客戶資金轉入自身資本帳，以「谷高」孖展借貸額度。

翻查資料，現時在港營業券商中，雪球集團旗下雪盈證券持有新西蘭牌照，未獲得證監會發牌。獲小米（1810）、真格基金投資的老虎證券，持美國、新西蘭、澳洲及新加坡牌照，同樣未獲證監會發牌。資料顯示，雪盈、老虎均透過與持牌人盈透證券合作在港開業。