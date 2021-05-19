信和下周六招聘會 提供千個職位

黃永光：希望為年輕人提供合適機會

信和集團副主席黃永光表示，集團以「建構更美好生活」為願景，透過「綠色生活」、「創新構思」和「心繫社區」三項關鍵元素，為現在及未來建構更美好社區。

黃永光又表示，集團一向重視創新科技發展，透過信和創意研發室培育創科企業，同時以健康舒泰為本，糅合園林設計、環保功能及舒適環境等元素，亦注重環保及可持續發展，透過綜合綠色社區項目「一喜種田」推廣都市耕作，拉近社區與大自然的距離，並逐步推展至旗下合適物業。集團積極體現文化傳承，如旗下位於新加坡和澳洲的富麗敦酒店，展示集團保育歷史遺產的努力。

黃永光續稱，是次信和的招聘活動，將配合集團的企業文化及業務發展方向，增設更多相關專責職位，以吸納人才，並希望為年輕人提供合適的機會，亦透過推展項目，讓年輕人可以把握大灣區發展的機遇，讓年輕人才能夠發展長遠事業。

信和聯席董事兼人力資源總監廖懿妮表示，在招聘日所提供的職位中，約三成適合年輕人申請，當中的「信和實習計劃」對有意投身房地產、酒店或物業管理行業的大學生而言，是踏出第一步的最佳機會。