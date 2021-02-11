莊思敏60萬沽銅鑼坊劏舖 16年蝕120萬

任天堂港代理商短炒商廈賺逾百萬

另市場亦再現短炒個案。土地註冊處顯示，由日本遊戲機開發商任天堂（Nintendo）的香港代理商寶源亞洲集團，去年12月購入的尖東永安廣場中層7至9號室，面積4070方呎，上月下旬以3866.5萬元易手，呎價9500元。資料顯示，寶源亞洲集團去年12月初以3536.83萬元購入，即持貨僅4個月，短炒帳面獲利330萬元或9%，若連稅款及交易雜費等計，實際獲利約106萬元或約3%。

投資者短炒灣仔舖 不足一年升值24%

商舖亦錄短炒個案，市場消息表示，灣仔謝斐道313至323號金帝大廈地下A舖，面積887方呎，連同約400方呎天井，近日以2300萬元連租約易手，呎價約2.59萬元。商舖現租予食肆，月租約5.3萬元，即買家可享租金回報約2.8厘。原業主去年8月以1850萬元購入，帳面獲利約450萬元或24%。