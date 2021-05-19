「餓了麼星選」韋迪3個月掃半山兩豪宅

上月2400萬入市萬茂臺

翻查資料，韋氏等今年2月以7398萬元購入中半山帝景園1座中層B室，實用面積1794方呎，連1個車位購入，實呎41,237元，當時以首置名義入市，故是次購入萬茂臺單位，需付樓價15%（360萬元）作稅款，另韋氏等不足3個月內共斥9798萬元連購兩伙豪宅。萬茂臺原業主2005年10月以888萬元購入，持貨逾15年，帳面獲利1512萬元，物業升值1.7倍。

另方面，亦有名人沽貨。土地註冊處資料顯示，鴨脷洲海怡半島第23座中層C室，實用面積590方呎，3房間隔，上月以960萬元易手，實呎16,271元。原業主為慧林發展有限公司，公司董事為黎文熹及陳碧蓮，前者為前任九廣鐵路公司署理行政總裁，他1994年以372萬元購入單位，帳面獲利588萬元或1.6倍。

北角寶馬山花園新近亦錄成交，中原豪宅資深分區營業經理蘇浩德表示，單位為7座低層A室，實用面積845方呎，3房連套房間隔，成交價1976萬元，實呎23,385元，買家為外區換樓客。原業主在2015年3月以1508萬元購入單位，帳面獲利468萬元或31%。

此外，中原研究部統計指，上月價值2000萬元以上的豪宅（包括一手及二手）買賣合約登記錄得409宗，涉194.63億元，較3月389宗及160.9億元，分別按月上升5.1%及21%，數字是自2019年5月的451宗及216.22億元後，創23個月新高。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇分折指出，這反映本地樓市氣氛向好，市民入市信心明顯增強，而且全球多國量寬措施持續，以及低利率因素，刺激不少資金流向物業市場，帶動豪宅市道暢旺，交投連升3個月。