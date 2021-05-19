瓏珀山特色戶4089萬 實呎逼2.7萬雙破頂

主打3房及4房大單位的瓏珀山1期，自上月底首錄成交後，迄今已累售44伙，套現約10億元，項目昨日再以招標形式售出5伙，成交金額由1930萬至4088.8萬元不等，實呎由19,607至26,882元。成交紀錄冊亦顯示，其中位於Crown Tower 26樓Villa A特色戶，實用面積1521方呎，4房間隔，連250方呎平台，以4088.8萬元成交，實呎26,882元，無論成交額及呎價均創項目新紀錄。

御海灣II周六先到先得賣82伙

另外，新地同系屯門御海灣II昨日亦加推5號價單，涉及70伙，實用面積299至501方呎，涵蓋27個1房、36個2房及7個3房戶，若以60日付款計劃計算，折實價579.19萬至1107.37萬元，折實實呎18,002至22,103元，折實均呎19,392元。樓盤亦公布銷售安排第3號，推出82伙於本周六上午11時起以先到先得推售。今批單位包括39伙1房戶、36伙2房戶及7伙3房戶，實用面積由299至501方呎，折實價約579萬至1107萬元，折實實呎18,002至22,103元，折實均呎19,515元，整批單位折實市值逾6.14億元。

不過，個別新盤錄撻訂個案。成交紀錄冊資料顯示，碧桂園（2007）等馬鞍山泓碧一個實用面積1490方呎的1座7樓B單位，原於上月30日以3230萬元售出，實呎21,678元，但最新登記已撻訂，以樓價5%計，預料買家損手約161萬元。