HENLEY首推開放式戶 折實573萬起 啟德4年來入場費最低 186呎特色戶實呎高見3.6萬

明報記者 林尚民

THE HENLEY I昨加推的6號價單，涉及48伙，包括42伙低座開放式單位，售價最低單位為低座A座1樓G室及低座C座1樓G室，實用面積同為208方呎，定價603.3萬元，扣除最高5%優惠後，折實約573萬元，折實實呎27,555元，為2017年9月會德豐OASIS KAI TAK以折實518萬元入場費推出275方呎開放式戶後，區內最低入場費單位。

加推48伙近九成屬開放式戶

但值得一提，THE HENLEY I全盤設有4伙的實用面積186方呎開放式連花園特色戶，即整個啟德目前面積最細單位，亦全數推出，最貴一伙為低座D座地下G室，實用面積186方呎，連95方呎花園，定價705.1萬元，折實約669.8萬元，折實實呎36,013元，若售出將創區內開放式戶呎價新高。

今張價單48伙，實用面積186至417方呎，以定價計，平均實呎30,177元，折實均呎28,668元。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目預計最快下周進行次輪銷售。林又稱，同系紅磡必嘉街項目及粉嶺馬適路項目，擬於下半年推售。

晉環周六以價單推售106伙

另外，自本月1日推出至今逾半個月，已累售555伙、套現逾120億元的晉環，昨亦原價加推新價單，涉86伙，包括38個1房、35個2房、9個3房及4個4房單位，實用面積368至965方呎，扣除最高18%優惠後，折實價1183.4萬至4197.8萬元，折實實呎30,610至43,501元，折實平均實呎34,627元，較上一張價單僅輕微高出1.9%。項目周六（22日）將以價單形式銷售106伙，另有54伙於同日起招標，包括項目面積最大一伙，即實用面積2084方呎，連258方呎平台及551方呎天台的1A座41、42樓A室，5房間隔。路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，該單位呎價及售價勢挑戰項目新高。

再有名人入市晉環。土地註冊處顯示，晉環1A座高層G室，實用面積850方呎，3房間隔，以3361.9萬元售出，實呎39,552元。登記買家為馬清楠（MA CHING NAM），與大生銀行馬氏家族成員、保良局前主席馬清楠姓名相同，料為同一人。