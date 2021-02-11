亞馬遜擬702億購美高梅

當前製片商的整合潮持續，最新的合併交易，是AT＆T旗下的華納媒體，將與Discovery合併。霍士已被迪士尼收歸旗下，Comcast旗下則有NBCUniversal，而ViacomCBS就擁有派拉蒙（Paramount），美高梅則是少數未被併購的荷李活大型片商。

此外，受惠於美國聯邦政府派錢及疫苗接種，沃爾瑪（Walmart）上季的雜貨銷售及電商業務繼續增長。沃爾瑪稱，更多顧客前往商店，並在其電商平台消費，收入按年增長近3%至1383億美元，經調整每股盈利1.69美元勝預期，股價早段升近2%。梅西百貨（Macy's）上季收入亦按年增長56%至47.1億美元，勝於分析師預期。梅西百貨上調本年度的盈利預測，股價早段升逾1%。

Home Depot上季利潤增逾八成

雖然疫情持續逾年，美國消費者裝修家居熱情持續。上季家具建材零售商家得寶（Home Depot）收入按年增33%至375億美元，利潤按年增長逾八成至41.5億美元，不過其股價午夜前下滑。市場等待聯儲局凌晨公布議息會議紀錄，美匯指數午夜前跌穿90，低見89.7，創2月底以來低位。道指午夜前微跌，以科技股為主的納指向上。

（綜合報道）

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