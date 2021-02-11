股神押注保險經紀 建倉AON 減持金融能源藥業股

事實上，巴郡雖然經營大量保險業務，並由副董事長Ajit Jain專門打理相關業務，但以往較少購入保險經紀公司的股票。提供各種風險、策略及諮詢服務的MMC，股價表現長期落後於大市，但獲巴郡加持後，今年迄今股價升近15％。至於巴郡新建倉的AON，該公司正等待監管部門批准其收購愛爾蘭同業Willis Towers Watson，交易涉及資金約300億美元。若完成合併，AON的企業市值將超越威達信，成為保險顧問業界「一哥」。AON早段股價微升，而MMC則微跌。

在加大押注於保險顧問行業之際，巴郡沽出部分金融股套現，除沽清了消費金融服務公司Synchrony Financial所有持股，又大幅減少富國銀行持倉，另將巴西金融科技公司StoneCo的持倉減少24%。截至3月底，巴郡所持的富國股票，僅餘5170萬股，按季減少98%，餘下的富國股票價值僅2640萬美元。值得注意的是，巴郡自1989年開始購入富國的股票，估計其至少花上127億美元，購入富國約10%股票。

富國持股按季大減98%

在富國於2016年傳出偽冒客戶名義開設戶口的醜聞後，巴郡翌年起開始減持富國股票。不過直至2018年初，巴郡對富國的持倉，價值仍達到320億美元，是富國的主要股東，直至近年減持速度才有所加快。事實上，醜聞對富國影響仍揮之不去。去年富國同意支付30億美元和解費用，以解決其面臨的刑事和民事訴訟。聯儲局在2018年向富國開出罰單，其企業治理有效改善前，其資產規模增長將受限。

巴郡目前所持的銀行股，主要餘下美銀。截至上季末，其持股量不變，維持在10億股以上，佔美銀在外流通股接近12％，價值約390億美元，是巴郡第二大重倉的股票。巴郡上季也減少傳統能源股的持倉。除沽清對加拿大油企Suncor的持股，也削減了石油巨頭雪佛龍（Chevron）逾五成持股。隨着歐美疫情緩和，巴郡減持默克（Merck）、艾伯維（AbbVie）等製藥股。不過首季巴郡的最大持倉，仍然是蘋果股票。截至首季末，巴郡仍持有逾5%的蘋果在外流通股，其蘋果持股的市值達1084億美元。

女股神沽蘋果換碼Coinbase

相比下，「科技股女股神」Cathie Wood 旗下的基金，幾乎已沽清全部蘋果持倉。ARK一邊沽出蘋果，一邊加大對「加密貨幣交易所第一股」Coinbase的押注，不過Coinbase周一股價已跌穿250美元的上市參考價。

（綜合報道）

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