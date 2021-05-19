財匯局支持收緊董事資料查冊

指其他金融中心無出現審計困難

財匯局表示，核數師在執行審計項目時，必須獲取「足夠適當的審計證據」，以降低審計風險至可接受的低水平，至於核數師是否已取得足夠適當的審計證據以形成審計意見，是專業判斷事宜。

不過，該局認為，在與董事進行交易的任何審計過程中，核數師都不應假設「僅有董事的住址及身分識別號碼便是足夠適當的審計證據」，稱核數師在得出審計結論之前，必須留意其他確證或矛盾的資料。

財匯局又將英國相提並論，指英國自2009年10月起，公眾登記冊不再包含公司董事的住址，僅顯示提供服務的地址，董事亦可以申請將住址資料從公眾歷史檔案中刪除。又指在主要國際金融中心的其他司法管轄區，並沒有因為無法取得董事個人住址或完整身分識別號碼，而在進行審計項目或相關工作方面出現重大問題，並指「香港的核數師經驗豐富」，有能力評估他們從公司註冊處及其他來源所取得的資料，是否足夠以達至審計目的。