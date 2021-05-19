偉易達去年破紀錄賺2.3億美元

集團表示，收入及純利創新高，主要受惠於在家工作和留家抗疫訂單，三類別包括電子學習產品、電訊產品及承包生產服務全部錄得收入增長。

末期息派74美仙 全年派息升72%

唐嘉紅表示，由於原材料供應不穩，當中以電子材料，包括半導體晶片及液體顯示屏最為短缺，供應周期大幅拉長，難以預計今年收入。現時部分原材料價格升幅達雙位數，預計升勢有機會持續至明年，集團已致力減低原材料短缺風險，包括轉用其他零件或與其他供應商合作，但同樣面對價格上升問題，部分產品已經加價，現正觀察市場反應。集團去年毛利率維持30.6%，因第四季原材料大升等因素，抵消生產成本下跌及生產力改善。唐嘉紅預計，今年毛利率將受原材料價格影響受壓，與去年下半年相若。

蘇伊士運河早前出現大堵塞後，唐嘉紅表示，主要影響在美加地區的運輸，預計對運費的影響至少持續至第3季，但現時的運力如旺季般緊張。另外，集團去年資本開支約4940萬美元，預計今年資本開支約在4900萬美元，包括購買新機器等開支。