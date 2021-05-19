金發局倡房託納中港互聯互通

支持政府補貼REITs上市費

為鼓勵房託來港，港府早前撥款為新REITs上市開支提供補貼，有市場人士因而提出質疑。區景麟昨日回覆表示，不同意「公幣補貼地產商」的說法，強調措施是為發展市場，金發局歡迎做法。他表示，此前港府為私募基金提供稅務寬免時，市場也一度出現批評，但現時香港成為全球私募中心，顯示舉措奏效。他又表示，希望未來可引入另類房託，如基於數據中心、醫療、基建等資產的REITs。

希望未來可引入另類房託

報告亦建議，為房託基金提供物業稅等稅務優惠；發展其他REITs相關產品，如期貨、交易所買賣基金（ETF）等；以及推廣本港低稅制、雙幣交易的優勢等。麥堅時律師事務所合伙人Jeremy Ong表示，本地監管機構對內地房產十分了解，相信是本港發展房託優勢之一，惟現時數量上，新加坡掛牌的REITs依然比香港多。他表示，比起長揸物業，企業近年更傾向以房託作為退出機制，相信在此趨勢下各地都會發展房託市場，而香港應把握機會。