金發局倡房託納中港互聯互通

【明報專訊】金發局昨日發報告，建議將房託基金（REITs）納入中港兩地股市互聯互通機制。該局建議，機制可先實施南向通，容許 「北水」認購在港掛牌房託。金發局表示，相信做法可吸納跨境資金，再加上內地去年首度宣布推出基建房託，可為內地市場發展鋪路。惟被問及是否有與內地當局溝通想法，金發局行政總監區景麟未有回答。
支持政府補貼REITs上市費
為鼓勵房託來港，港府早前撥款為新REITs上市開支提供補貼，有市場人士因而提出質疑。區景麟昨日回覆表示，不同意「公幣補貼地產商」的說法，強調措施是為發展市場，金發局歡迎做法。他表示，此前港府為私募基金提供稅務寬免時，市場也一度出現批評，但現時香港成為全球私募中心，顯示舉措奏效。他又表示，希望未來可引入另類房託，如基於數據中心、醫療、基建等資產的REITs。
希望未來可引入另類房託
報告亦建議，為房託基金提供物業稅等稅務優惠；發展其他REITs相關產品，如期貨、交易所買賣基金（ETF）等；以及推廣本港低稅制、雙幣交易的優勢等。麥堅時律師事務所合伙人Jeremy Ong表示，本地監管機構對內地房產十分了解，相信是本港發展房託優勢之一，惟現時數量上，新加坡掛牌的REITs依然比香港多。他表示，比起長揸物業，企業近年更傾向以房託作為退出機制，相信在此趨勢下各地都會發展房託市場，而香港應把握機會。