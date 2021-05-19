匯立首推貸款產品 最低實際年利率1.68厘

借貸金額最高100萬

匯立公布，該行私人貸款的最低實際年利率為1.68厘，以貸款金額10萬元或以上，還款期12個月或以上計算，最高貸款額為100萬元，以借款人月薪15倍為限。可獲得優惠存款息率，加上存款戶口原有的息率，合共不多於5厘。計算優惠利率的金額，為當月最後一日的未償還金額的50%為限，因此當開始還款後，未償還貸款金額每月遞減，存款利息收入將相應減少。

設貸款相連存款 息率最高5厘

匯立以貸款10萬元，還款期24個月，首日於核心帳戶存入5萬元計算，若貸款和存款利息為1.68厘，全期貸款利息支出為1745.91元，全期存款利息收入為877.84元，淨利息支出為868.07元。若以貸款和存款利息5厘計算，全期貸款利息支出為5172.01元，存款利息收入為2639.35元，淨利息支出為2532.66元。

匯立銀行的最低實際年利率，暫為3間虛銀最低，貸款月薪上限亦為虛銀中最高（見表）。

不過另外兩家虛銀各有賣點，眾安銀行主打20萬元貸款額、還款期6至24個月利率劃一至1.99厘；天星銀行在客戶提取貸款60天後才開始還款，首供款日前全數清還則不取利息。