融實折讓15% 沽清東方海外

東方海外股價今年至今累升六成

融實國際隸屬國家開發投資集團旗下，2018年中遠海控（1919）沽出所持的東方海外股份，融實與長和（0001）及絲路基金接貨。隨着東方海外股價今年最多曾累升九成，長和於上月已率先減持，至昨日再到融實出手。東方海外昨日收報125.4元，升1.1%，今年至今累升六成。

非凡中國配售李寧套現38億

瑞士再保險亦擬沽清其於新華保險（1336）的持股。據彭博引述銷售文件顯示，瑞士再保險尋求減持其於新華保險（1336）的7790萬股，交易完成後不再持有任何新華保險股份。是次交易的價格為每股28.8元至29.1元，較新華保險昨日收市價折讓4.9%至5.9%，瑞士再保險將套現最多22.67億元。新華保險昨日收報30.6元，升2.17%。

另外，非凡中國（8032）昨早開市前公布，以每股63.6元配售6000萬股李寧（2331），作價較上日折讓約6.54%，套現38.16億元。

完成後持股量降至10.87%。李寧昨日逆市跌3.23%，收報65.85元。非凡中國升4.9%，報0.64元。