摩笛失靈 恒指唱淡下反升399點 大摩降恒指目標至29200點 看淡科技教育股

明報記者 廖毅然

恒指昨早裂口高開244點，早段曾升越28,600點水平，收市報28,593點，升399點，不但重返20天線，且昨早的裂口與上周的下跌裂口位置相近，過去5日跌勢似已營造短期的島形底（見圖）。另國指升150點至10,654點，科指收報7817點，升1.53%。假期前主板成交回落至1305億元。

恒指技術上營造短期島形底

摩根士丹利昨早發表報告，把恒指基本情况下的目標價從29,600點降至29,200點，最牛的情况為34,600點，亦較此前的38,900點預測大幅下調。大摩上一次調整港股目標價，為2月底，當月恒指雖見頂回落，惟大摩當時仍上調恒指目標價。

此前大摩除了恒指外，還同時把MSCI中國指數、滬深300指數及國指的目標價下調，該行表示，基於數個原因，對中國股票市場保持審慎態度，第一是盈利預測的上升空間已經有限，在再通脹的環境下會有利潤壓力；第二是人民幣兌美元的預期走弱；第三是流動性趨勢限制了估值上調；第四是互聯網行業有監管收緊的不確定性。

受惠再通脹 看好原材料工業銀行

該行認為，未來股市下行的風險包括美國提早實行《外國公司問責法案》，以致更多中概股有退市風險；信貸環境過度收緊；以及疫情較預期差以致影響各國經濟復蘇。

該行看好受惠再通脹的行業，例如原材料、工業及銀行。個別股份而言，看好贛鋒鋰業（1772）、海爾智家（6690）、華潤啤酒（0291）及於美國上市的富途（美︰FUTU），認為它們的定價能力有提升空間。但大摩又稱，因應近日的監管有收緊迹象，投資者宜對科技、金融科技及教育這3個板塊保持審慎。

雖然「摩笛」響起，但科技股昨日升勢全面，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）及小米（1810）均升逾1%，美團（3690）升2.3%。

首季業績有驚喜 藝龍急升12%

同程藝龍（0780）首季業績有驚喜，昨日急升12%，為表現最佳的科指成分股。恒指方面，申洲國際（2313）、瑞聲科技（2018）及中生製藥（1177）均升逾5%。