國泰上月客運量回升 月底復飛福州杭州

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，市場復蘇步伐仍然緩慢，4月的客運需求非常疲弱，每日平均僅接載747名乘客，雖運載率錄得輕微改善，但仍處於24.2%的甚低水平。

國泰昨日收報6.51元，全日升1.88%，成交額達4870萬元。國泰表示，4月上旬加開前往倫敦的航班，以應付留學生需求。國泰又表示，港府於上月下旬擴展「回港易」計劃後，回港客運需求有改善，集團將於5月下旬恢復福州及杭州航班。

貨運運載率升至83%高水平

貨運方面，貨物及郵件運載達7.31萬公噸，按年跌13.6%，月內貨物及郵件收入噸千米數按年減少31.3%，運載率上升12.5個百分點至83%。以可用貨物及郵件噸千米數的運力則削減41.7%。

國泰稱，港府上月中旬放寬駐港貨機機師的檢疫限制，但放寬限制的正面影響並未能即時反映，令上月整體的貨運運力持續受壓。國泰表示，月內營運的貨機及只載貨客機航班數量，是疫情以來最少，限制集團的運載能力，由於運力收縮、加上市場需求殷切，令貨運運載率升至83%的高水平。