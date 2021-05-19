雲服務推動 百度上季多賺四成

非廣告業務料3年內超越廣告業務

集團上季總收入錄得281.34億元，按年增加24.8%，表現貼近去年底建議的財務指引上限。期內核心收入佔204.83億元，按年增長34.2%；其中非廣告收入按年增加七成至42億元，主要受雲服務等推動，連升3季。百度董事長兼首席執行官李彥宏在業績會議上，預計集團的非廣告業務將於未來3年逐步超越廣告業務。

資料顯示，百度核心非廣告收入包括百度智能雲、智能交通、智能駕駛等AI業務，以及百度健康、直播及電商等移動生態業務。百度首席財務官余正鈞表示，未來將繼續加大在銷售、研發及運營上的投入，以推動AI業務的增長。另百度亦公布今年次季的財務指引，預計收入將介乎297億元至325億元之間，按年增長14%至25%；數字未計及收購YY直播的潛在貢獻。

明確自動駕駛平台3商業模式

據內媒報道，李彥宏於會後向員工發信，首次明確百度自動駕駛開放平台阿波羅（Apollo）的3種商業模式，當中包括為主機廠商提供Apollo自動駕駛技術解決方案；集團自行製造汽車，整合旗下自動駕駛技術；以及共享無人車。李彥宏希望透過以上策略，強化該平台發展。