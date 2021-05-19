網易Sony Music合作 挑戰騰訊音樂龍頭地位

丁磊：日後會增加類似合作

網易首席執行官兼董事丁磊在業績會上表示，網易雲音樂一直積極與上游音樂公司合作，日後亦會增加類似的合作，透過合作展開推廣活動，幫助相關公司在中國市場推廣自己的音樂。

內地市場而言，網易雲音樂是騰訊（0700）旗下的騰訊音樂的最大競爭對手，騰訊音樂亦早於2016年與Sony Music簽訂內地獨家音樂版權合作協議，而Sony Music昨日亦同時宣布與網易雲音樂及騰訊音樂同時簽署版權協議。事實上，環球音樂集團早於去年8月，已經與這兩家音樂平台達成類似安排。

上季多賺25％ 純利44億人幣

網易昨日公布上季純利達44.39億元（人民幣．下同），按年升25％，非公認會計準則純利按年升20.61％至50.80億元。收入按年升20.25％至205.17億元。集團表示，收入創歷史新高，主要有賴於旗艦遊戲仍保持旺盛的生命力。網易昨日收報165港元，績前升0.67%，其ADR昨晚較港股收市價低1%。騰訊音樂昨晚在美股早段則跌逾2%。

首季網易的在線遊戲服務收入按年升10.82％至149.82億元，子公司有道收入按年大增1.47倍，達13.4億元，創新及其他業務收入按年升39.7%至41.96億元。