京東物流超購186倍 銀行參戰搶孖展

匯豐中銀孖展息低至0.9厘

大型銀行亦加入戰團，匯豐及中銀香港（2388）均為京東物流的孖展額提供最低0.9厘年利率，料推動其認購反應升溫。該股招股期至本周五（21日）中午12時截止，預計5月28日掛牌。

另外電消息指，阿里巴巴（9988）有份持股的企業對企業（B2B）電商公司匯通達正準備來港上市，最多集資10億美元（約為78億港元）。報道指，公司正於投行商討上市事宜，最快今年下半年可掛牌。匯通達未有回覆查詢。阿里於2018年向匯通達投資45億元人民幣。根據網站，公司為立足於農村市場的產業互聯網平台，為企業客戶提供供應鏈解決方案。網站指，公司網絡覆蓋內地21個省，1.9萬個鄉鎮，服務超過14萬家零售店、約3億農民。

匯通達傳來港IPO 時代天使籌3億

此外，內地軟件商東軟（Neusoft）旗下醫學影像設備供應商東軟醫療，據報正考慮最快今年來港上市，集資額介乎4億至5億美元（約為31.2億至39億港元）。東軟醫療去年曾申請上海科創板上市，但因併購項目及疫情影響撤回申請。另時代天使本周日（16日）上載聆訊後資料集，外電昨日指出，公司最多集資3億美元。

明報記者

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