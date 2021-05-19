四太全購澳博衛星場凱旋門 引入太陽城合作 疑為申請賭牌部署

明報記者

澳博昨日股價微升約0.6%，收報8.69元。據澳博公告，四太是在周一（17日）完成收購凱旋門娛樂（下稱凱旋門）全部股權，由於目前凱旋門屬澳博衛星場，因此在交易完成後，凱旋門成為集團的關連資產，雙方早前簽訂的交易並無因此而出現變更，惟日後將變成關連交易。

澳博表示，正評估變動的全面影響，包括與公司發生利益衝突及競爭的可能。

未透露作價 澳博：評估變動影響

澳博昨日公告未有披露凱旋門股權變動的作價、退股股東名稱。惟翻查四太近年在澳門立法會申報，她一直持有凱旋門賭場、酒店及住宅發展部分五成股權，至於其餘股權則主要屬於新世界（0017）已故創辦人鄭裕彤家族持有，因此估計今次四太是透過向鄭氏家族收購而全購賭場股權。

同時，澳博披露，綽號「洗米華」的賭業猛人周焯華旗下太陽城去年開始已進駐凱旋門任博彩中介人，合約暫定將於今年6月屆滿，惟預料太陽城仍會繼續在該場經營；至於凱旋門授權澳博經營娛樂場，包括中場、貴賓廳及角子機合約則將於明年6月到期，屆時太陽城會否參與該賭場更多中場業務，則暫未可知。

澳門六大賭牌原於明年6月到期，但因疫情問題，至今未能開始就修例及重新釐定競投牌照機制做諮詢；雖然新制如何仍未可知，惟當地業界去年已開始盛傳，不少一直主力經營「疊碼仔」及貴賓廳生意的賭廳集團亦希望「上岸」爭取賭牌，其中一個主要方針是由過往集中貴賓廳改為發展更多中場生意（見另文），因此今次四太全購凱旋門，可能亦是太陽城爭取賭牌的另一契機。

澳博擁14衛星場 上年蝕1.5億

所謂衛星場，是指並非由賭牌牌主控股的娛樂場，而是透過由牌主負責管理中場授出經營權的賭場，澳博目前擁有14個衛星場，當中四太除擁有今次收購的凱旋門，亦是回力娛樂場的業主。

澳博過往並未獨立披露個別衛星場業績，翻查年報，去年度整體衛星場在疫情打擊下陷入虧損，錄得經調整LBITDA約1.52億元，前一年度則錄盈利，經調整EBITDA約5.22億元，佔集團整體比例約12.4%。