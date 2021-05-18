調查：港人移民海外置業意欲跌5個百分點

有關調查由經絡按揭轉介於本月上旬至中旬透過網上調查，成功收回近300份問卷。調查發現，有51%的受訪者表示有意移民，與去年7月時同類調查錄得約56%相比，輕微下降5個百分點。至於受訪者的「移民或海外置業主要資金來源」，在未買海外物業的85%受訪者中，約39%受訪者是源自「個人儲蓄」，佔比最多；其次是「加按」個人持有的本地物業獲得資金的受訪者，佔28%。至於最受市場關注、選擇賣樓套現作主要資金的受訪者，只有約23%。

未必沽貨套現 移民潮對本地樓市影響料不大

此外，目前擁有海外物業或已移民約15%的受訪者，當中43%表示資金主要來自加按本港持有之物業；約36%則指資金來自儲蓄，選擇賣樓套現作入市資金的僅14%。美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷表示，未買海外物業的受訪者中，近70%傾向選擇以「儲蓄」或「加按物業」作為移民資金，選擇賣樓套現僅約23%，反映即使移民，亦未必出售手持單位套現而獲取移居資金，可見移民風氣或不會對本地樓市造成太大影響。