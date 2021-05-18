凱滙4房2915萬 創標準戶新高

信置半月沽225伙套現逾23億

田續指出，凱滙本月上半月已累錄約70宗成交、套現11.3億元，連同同系旺角ONE SOHO、西南九龍長沙灣維港滙、馬鞍山SILVERSANDS等，集團本月至今累售約225伙，套現逾23.5億元。

晉環日內擬加價加推

至於本月熱賣新盤、路勁（1098）及港鐵（0066）等合作的黃竹坑港島南岸晉環，本月推出迄今已經累售554伙，佔全盤單位總數800伙近七成，套現逾120億元；最新兩宗成交均屬招標，為第1A座35樓A室、F室，屬實用面積1205及1218方呎4房戶，成交價5246.2萬及5176.5萬元，實呎4.35萬及4.25萬元。市場估計，晉環日內將公布提價加推單位應市。

利奧坊．曦岸加推11伙周五賣

恒基物業營業（二）部部署開售鴨脷洲逸南之際，同系大角嘴利奧坊．曦岸，加推11伙於周五（21日）發售，包括2伙2房戶、6伙1房戶及3伙開放式戶，折實價514萬元起；項目去年中推出至今累售306伙，套現近18.7億元。

另本報統計，本月迄今主要新盤暫錄約13宗撻訂，當中旺角ONE SOHO日前以713.33萬元售出的9樓A1室、實用面積285方呎1房戶，買家撻訂料遭沒收5%訂金涉約36萬元；另港島南岸晉環，日前以1236.7萬及2094.6萬元，售出的1A座12樓J室、及同座5樓C室，實用面積387及612方呎，買家均告撻訂，預料各遭沒收5%訂金涉約62萬及105萬元，即發展商共殺訂約167萬元。