97後票王柏傲莊 III期批預售 涉及892伙 最快下周開價

明報記者 林可為

去年底開售的柏傲莊系列，曾創出多項紀錄，如柏傲莊I首輪開售前勁收約2.27萬票，成1997年後香港新盤收票王。此外，柏傲莊I、II於開售1個半月內極速售約2103伙、套現總額達238億元，可說是「極速吸金王」。新世界營業及市務部總監黃浩賢表示，柏傲莊III的售樓說明書、展銷廳及示範單位的籌備工作，已經進入最後階段，料短期公布具體銷售部署。

I及II開售個半月沽2103伙套238億

柏傲莊整個項目由7座住宅組成、總共提供3090伙；至於開售在即的柏傲莊III，由兩座組成，提供892伙，戶型涵蓋1房至4房戶型。翻查資料，柏傲莊I去年10月首推折實均呎為18,921元；而項目其中一宗矚目成交，為一個實用面積345方呎連天台的1房單位，以1043萬元售出、實呎3.02萬元，成交呎價創新界區1房戶新高。

雲端洋房逾1.7億沽 實呎4.55萬

事實上，昨日新界區不乏大額一手成交，當中近日主力發售沙田多石街瓏珀山的新地（0016），同系沙田九肚麗坪路雲端，錄得本月首宗一手成交，透過招標以逾1.716億元，售出Sommet 1號屋，實用面積3773方呎、連382方呎花園和827方呎天台、實呎4.55萬元。

另香港興業（0480）和南豐合作的沙田九肚尚珩，以4100萬元（連車位），售出第1座2樓A室，屬實用面積1971方呎4房戶、實呎2.08萬元，買家成交期90日；同時，鷹君（0041）大埔白石角朗濤，最新以3048.8萬元售出2座6樓B室，屬實用面積1349方呎3房戶，實呎2.26萬元。

尚悅特色戶3309萬沽 創項目新高

另外，恒地（0012）等發展的元朗尚悅，售出最後一伙一手餘貨，為8座27及28樓A室，透過招標以3308.8萬元售出（雙車位），成交價屬項目新高；單位實用面積1940方呎連天台和平台、實呎逾1.7萬元，買家成交期120日，同時可獲5%現金回贈、及獲送贈5年管理費。另恒地負責銷售的屯門青山灣帝御‧嵐天，亦以530.75萬元售出6座15樓9室，實用面積346方呎1房戶、實呎1.53萬元。