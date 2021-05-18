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2021年5月18日星期二
劉思明 數據尋寶
投資策略
內地4月數據全遜預期 內需放緩 零售兩年平均僅增4.3% 分析：復蘇動力在減
85億北水湧港 恒指受制10天線
國泰簡化地勤架構 稱不涉裁員
安盛專組查資料外泄
中電首季售電量微升
金管局未「收水」 逆周期緩衝資本比率維持1%
險商「街霸」式銷售 保監促自行規管 接多宗投訴 包括逼客戶買不需要產品
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盛滙沽沙咀道舖 5月炒貴四成
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萬科自由道VAU Residence開放式200呎起
調查：港人移民海外置業意欲跌5個百分點
劉思明：港股反彈阻力不輕 金山軟件高收看俏
【明報專訊】港股反彈遇到的阻力不輕，特別是資源股。不過，整體表現不俗，尤其是科網、新能源、食物飲品等較能抵住壓力向上。
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劉思明
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