薛偉傑：小米能逃過美制裁 為何華為不能？

小米猶如聯想 不具備底層技術

首先，小米主要業務是智能手機，其次是家電。它的產品全部都面向消費者，本來就不敏感。這與華為同時是流動通訊網絡設備和智能手機兩個市場的巨頭有分別。即使小米近年取得一些5G專利，相信也是非必要的專利，其重要性和華為的5G專利相差很遠。

其次，在手機處理器方面，小米以往只自行設計過一款「澎湃S1」，而且性能和評價不高。直至近日發表新款摺疊手機「小米MIX FOLD」，才再配備一枚自研的圖像信號處理器「澎湃C1」，但後者僅是作輔助用途，中央處理器還是高通的「驍龍888」。

這與華為的「麒麟」系列處理器性能直迫高通「驍龍」系列相差很遠。事實上，小米手機絕大部分都是配備高通「麒麟」處理器，它的旗艦機更是以此為賣點。

第三，小米也未有研發作業系統。如果要來個比喻的話，小米在智能手機行業，大約就相當於在個人電腦行業聯想（0992）；兩者強項都在於控制成本，設計和推出高性價比的產品，卻不具備底層技術。若說得不太好聽，兩者在很大程度上都只是替高通、Intel、微軟等美國企業「打工」。美國政客認定，至少在中短期內，兩者對美國的科技領先地位都不會構成挑戰。因此，美國政府制裁小米的動機其實不太強烈。

第四，高通和多家美國券商都持有小米股票。其中，摩根大通持有19億股，佔已發行股本的9.27%；花旗銀行持倉20.54億股，佔比10%；摩根士丹利持倉6.34億股，佔比3.09%；三者合計持倉22.36%，雖然大多只是該批美資行代客持有，但美國一旦落實制裁，數量如此之多的股份如何處理亦成疑問。相比之下，華為卻是內地的私人公司，其股權結構相對神秘。

華為伊朗交易不智 成美方最大把柄

第五，最重要的是小米並沒有和伊朗交易，讓美國政府少了一項有力指控工具。筆者一直認為，華為當年貪圖小利，向伊朗出售電訊設備，是該公司全球佈局的致命傷，成為美方最大把柄及發難的好理由，同時更成為將孟晚舟扣留在加拿大的最好藉口。

正所謂「小不忍，則亂大謀」，既然華為早就預料到，它要當流動通訊科技的領頭羊，美國政府就遲早有一日會對它進行「極限施壓」，禁止它使用美國公司的晶片和作業系統，那麼在它有能力建設「去美化」供應鏈之前，其實好應該忍一忍，不讓美方找到痛腳。這是筆者覺得最不解的地方。

其實，美國國防部在1月14日將小米等9家內地企業列入「中國解放軍擁有或控制的企業」的制裁名單內，乃特朗普政府任期最後一周的行動。從案情來看，美國國防部的準備很不充分，它提出的所謂證據，在3月中甫上庭時，就被法官質疑甚至取笑。

美國國防部將小米列為「涉軍」企業的主要理據是，小米創辦人雷軍在2019年被評選為「第五屆全國非公有制經濟人士優秀中國特色社會主義事業建設者」。據悉，該獎項由中央統戰部、工信部、人社部、市場監管總局和全國工商聯聯合評選，但和解放軍無關。

小米掌握核心技術不多 非美目標

美國國防部聲稱，工信部正在推動軍民融合，以促進中國軍用技術的發展；而小米計劃未來5年在5G、人工智能等領域投入500億元人民幣，所以有充分理由將小米列入制裁云云。

然而，該獎項的得獎者並不限於科技企業家。與雷軍同期獲獎的，就包括貴州辣椒醬生產商「老干媽」創辦人陶華碧。連法官Rudolph Contreras都質疑，自2004年以來，有超過500位企業家獲頒該獎項，包括嬰兒食品公司的老闆。

因此，整體來說，小米成功維權，既有一些幸運成分（遇上立場較持平的法官），但更主要是因為，它本身並不掌握多少核心技術，忙於復蘇經濟的拜登即使放過它，也不會受到鷹派壓力。至於華為，不錯，美國的鷹派官員和政客亦一直無法拿出華為的基站或手機威脅美國國家安全的證據。但單是「伊朗門」，已足以讓他們有很大的司法操作空間。所以，華為要成功維權，其難度遠遠高於小米。但筆者認為，在資源許可的情形下，華為仍然應該據理力爭，和美國政府打官司。

去年9月10日，美國科技新聞網站Android Authority曾進行調查，在參與投票的3564人中，有67.62%認為，美國政府對華為的打壓太過分，限制太過嚴厲或者根本應該撤銷，32.38%則認為不過分。由此看來，美國民間還是比較講理由的。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]