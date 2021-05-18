劉宇亮：上證跌轉升 龍頭券商逆市跑贏

【明報專訊】在5月上旬，美國財長耶倫暗示利率有上調需要，以避免經濟過熱，令美股高位反覆，一眾科技股走勢疲弱。恒指北水欠奉，大市成交淡靜。美國科技股急跌，在港上市的科技股亦跟隨下跌。踏入5月中旬，上證指數月內由跌轉升，重上3500點，令港股稍為回穩。與A股市場關聯度甚高的券商板塊，幾家龍頭公司股價均跑贏大市，以中信証券（6030）為例，月內上升了8.86%。
居民財富轉移資本市場 推動基金銷售
上周中國基金業協會公布了2021年公募基金銷售的保有規模100強，以「股票+混合公募基金」排序，招商銀行（3968）以6711億元規模居首。在100家上榜機構中，證券公司多達47家；在前30名中，有中信証券、廣發證券（1776）、銀河證券（6881）、招商證券、華泰證券（6886）等大型券商。中證監早在2019年便發布提案，在意打造內地「航母級」證券公司，對內地龍頭券商，推出一系列提升券商股本回報措施。這兩年，內地金融政策離不開「房住不炒、資管新規改革」等，居民財富將續漸向資本市場轉移，推動基金銷售行業，基金公司對券商渠道重視程度亦加深。A股市場同樣受惠新政策如T+0交易、新科創板等。龍頭券商在財富管理、投資銀行、衍生品交易等領域集聚市場資源，增長趨勢佔優。