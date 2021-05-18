劉宇亮：上證跌轉升 龍頭券商逆市跑贏

【明報專訊】在5月上旬，美國財長耶倫暗示利率有上調需要，以避免經濟過熱，令美股高位反覆，一眾科技股走勢疲弱。恒指北水欠奉，大市成交淡靜。美國科技股急跌，在港上市的科技股亦跟隨下跌。踏入5月中旬，上證指數月內由跌轉升，重上3500點，令港股稍為回穩。與A股市場關聯度甚高的券商板塊，幾家龍頭公司股價均跑贏大市，以中信証券（6030）為例，月內上升了8.86%。