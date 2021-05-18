華納Discovery合併 成全球第二大媒體公司

Discovery C類股開市漲兩成

Discovery C類股開市升約兩成，高見37.33美元，AT&T早段創52周高位。市場對通脹的憂慮，令美股早段繼續偏軟。道指早段跌約200點，主要科技股下滑。Discovery的低成本資訊節目，在200多個國家及地區擁有約80個網絡品牌，與華納媒體的娛樂節目及電影庫互補不足。AT&T與Discovery稱，將在內容及數碼創新方面聯合投資，料新公司每年將產生價值30億美元的協同效應。

AT&T在3年前才斥854億美元收購華納媒體，希望發展內容製作及發行的一條龍業務。分拆華納媒體的舉動，突顯美國傳統媒體面臨瓶頸，急須迎合潮流，轉型為串流媒體。Discovery和HBO Max的串流媒體服務才剛起步，前者在截至4月有1500萬訂戶，而後者在截至3月底有970萬訂戶。相比下，Netflix訂戶達2.08億，而迪士尼的Disney+有1.04億訂戶。

AT&T擁新公司71%股權

AT&T將在合併後的新公司，擁有71%股權。近期AT&T重新專注於電訊方面的核心業務，早前才將衞星電視業務DirecTV的30％股份，出售給私募股權集團TPG。該交易對DirecTV的估值為162.5億美元，約是AT＆T在6年前的收購代價的三分之一。此外，印尼召車平台Gojek與當地電商平台Tokopedia宣布合併，成立控股公司GoTo，成為結合召車、配送、支付及電商業務的綜合巨頭。消息稱，新公司計劃最早於今年在紐約和雅加達上市，目標是爭取350億至400億美元的市值。

（綜合報道）

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