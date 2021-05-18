馬斯克暗示沽貨 比特幣再挫一成 澄清後反彈至4.5萬美元

馬斯克昨天引起外界揣測的言論，源於Twitter用戶Crypto Whale發帖稱：「如果發現特斯拉已拋售剩餘的比特幣持倉，比特幣持有者下季肯定會刮自己耳光，已有那麼多人憎恨馬斯克，我不會怪他……」馬斯克對此在香港時間周一凌晨3時前，發帖回應了一個字「Indeed」（確實如此），令投資者揣測特斯拉已經開始沽貨，即時觸發比特幣價格由接近4.7萬美元，跌穿4.4萬美元，之後再跌至4.2萬美元水平，高位跌逾一成。馬斯克之後在香港時間周一下午2時前澄清，特斯拉沒有沽出比特幣，比特幣價格才再次反彈。

上周四馬斯克宣布特斯拉停收比特幣時，還表示會繼續保留其比特幣持倉，所以昨天凌晨他一個「Indeed」的回應立即引發市場震盪。

基金界人士：投資者對他信心盡失

St. Gotthard基金管理公司聯合創辦人Vladimir Vishnevskiy稱，馬斯克的舉動肯定令一些傳統金融資產及數碼資產的投資者對他信心盡失，他再次證明自己不可理喻。Union Square Ventures聯合創辦人Fred Wilson稱，馬斯克在玩遊戲，「這種人不能認真對待，過去一年我對他失去了極大的敬意」。

馬斯克今年2月初披露，特斯拉斥15億美元購入比特幣，刺激比特幣價格節節向上。至3月底，他再次發帖，公布特斯拉接受美國消費者以比特幣買車，推動比特幣升穿6萬美元。在4月底公布的特斯拉首季業績顯示，該公司已透過沽出部分比特幣持倉，賺進1億美元。

Tesla停收比特幣 外界關注會否沽清

外界關注特斯拉是否在暫停收受比特幣之際，沽清所有比特幣持倉。

其他主流加密貨幣價格昨亦普遍下跌，以太幣（ether）昨跌約7%，在3400美元水平徘徊。馬斯克近期熱捧的狗狗幣（dogecoin）昨跌約3%，跌至0.5美元水平。

加密貨幣交易平台Coinbase將在未來6至8周內，提供狗狗幣交易服務。散戶投資者常用的交易平台Robinhood及幣安（Binance）已提供狗狗幣交易。上月上市的Coinbase，昨早段跌穿250美元的直接上市參考價，早段低見238美元。

（綜合報道）

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