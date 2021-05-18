慧景軒4房1048萬沽 天水圍二手分層新高

世宙2房720萬逼同類新高

此外，中原副區域營業經理王勤學表示，元朗世宙1座高層E室，實用430方呎，2房間隔，享內園景，在零議價下以720萬元獲上車客承接，實呎16,744元，做價追貼上周屋苑同類單位以730萬元所創下的紀錄。原業主2015年12月527.1萬元一手購入，帳面賺192.9萬元或約37%。

將廣SARS貨1310萬破頂

將軍澳廣場錄SARS貨創屋苑新高價易手，香港置業分區董事劉浩勤表示，單位為1座低層B室，實用761方呎，採3房連工人房間隔，以1310萬元易手，實呎17,214元。原業主2003年268.6萬元一手買入，持貨逾18年，帳面獲利1041.4萬元或約3.9倍。

樓市暢旺下，土瓜灣迎豐錄得有業主罕見賠租轉賣個案。香港置業分行市務經理（銷售）吳仁傑表示，迎豐低層A室，望樓景，1房間隔，實用約263方呎，連255呎平台。單位原以1.35萬元租出，不過近日業主獲買家洽詢，最終決定趁高價沽貨，不惜賠租轉賣，以約585萬元成交，實呎22,243元。

寶翠園業主反價 4928萬易手

利嘉閣高級經理雷敏儀表示，西半山寶翠園1座高層H室，實用約1447方呎，4房雙套連多用途房及工人套設計，望開揚海景及市區景。單位由2019年11月起以4900萬元放盤，最終反價28萬元以4928萬元沽出，實呎約34,057元。原業主2011年9月以約2950萬元購入，持貨近10年，帳面賺約1978萬元或約67%。