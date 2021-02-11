順豐房託掛牌插16% 最大手散戶帳蝕230萬

明報記者 馬迪帆

過去兩個月新股市場淡靜，由京東（9618）分拆的京東物流（2618）昨日起招股即成焦點，引起散戶認購潮，罕見首日錄得過千億元孖展。綜合本報統計及券商數據，11家券商共計借出孖展逾1031億元。該股公開發售集資額7.92億元，僅計券商孖展已超購129倍。其中大型券商單日即錄得數百億元孖展，輝立借出230億元，華泰國際借出201億元，富途借出約182億元。此外，本地券商亦提供平價孖展搶客，如耀才提供1.5厘，凱基提供1.7厘，英皇提供1.98厘等。

京東物流首日孖展破千億 超購129倍

京東物流昨日上載招股書，其中顯示，每股招股價介乎39.36元至43.36元，每手100股，入場費4379.69元。公司全球發行6.09億股，公開發售佔3%，國際配售佔97%。不計超額配售權，預料最多集資264億元。另據路透旗下IFR引述消息報道，京東物流國際配售方面認購已獲足額認購。根據招股書，公司主營物流及供應鏈解決方案，現時運營900餘個倉庫，管理面積2100萬平方米。公司去年約54%收入來自京東及關聯方。公司去年扭虧為盈，經調整盈利錄得17.09億元，2019年同期則錄得9.24億元經調整虧損。年度虧損則錄得40億元巨虧，主要為可轉股公允價值變動致帳面虧損。

另外，中移動（0941）昨日公布，計劃發行9.64億股人民幣計價股份，於上海交易所主板掛牌，並已委任中金及中信証券為保薦人及主承銷商。建議尚待股東會表決及相關監管機構批准。中移動昨日收報48.8元，微升0.5%。倘以昨收市價計，今次「回A」集資額逾470億元。

中移動計劃回A 集資470億

外電昨日報道，朗詩地產（0106）同系物管公司朗詩綠色生活將於本周尋求通過上市聆訊，料最多集資1億美元（約為7.8億港元）。根據聯交所披露，公司今年1月提交上市申請，獨家保薦人為海通國際。截至去年第三季，公司在管面積錄得1620萬平方米。

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