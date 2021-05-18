訓修料年底推數碼假髮平台

隨着疫情紓緩，該集團接單幾近全滿，但是礙於疫情帶來不明朗，因此今年度不會耗用太多資本開支。張有滄表示，集團聯同Shadow Factory Ltd合作的數碼假髮平台料會今年底推出，明年產生收入，該平台將配套QR碼，方便人客可經網上購買假髮同時，亦可以在線上置入相片及影像試戴同系列其他款式假髮，然後付費將戴上假髮後的新形象轉載至其他社交平台。整個平台項目料投資30萬至40萬美元。

疫情紓緩 接單幾近全滿

除此之外，因應疫情帶來不明朗因素，今年度訓修無意投入太多資本開支，即使近期訂單接近爆滿，他們會盡量透過調配、加班及加人配合生產。

疫情經過一段時間後，張有滄稱，客戶已由去年購買平價產品，轉為偏向平價及中價產品，現時產能已經接近100%，接單則由過往一般介乎2個半月至3個月，到近期平均3個半月至4個月。由於集團的廠房位於孟加拉北部，而非疫情較集中的首都達卡及東南部港口城市，因此生產未見太受影響。