金管局未「收水」 逆周期緩衝資本比率維持1%

前景極不明朗 余偉文：多觀察幾季

CCyB是《巴塞爾協定III》監管資本架構的重要部分，銀行須根據當地金融監管機構規定預備基本要求以外的資本，作為應付經濟低潮的緩衝。金管局原定CCyB比率為2.25%，在2019年10月香港經濟因為社會運動等出現衰退時已降至2%。至去年3月疫情下再大手降至1%，當時曾表示可釋放5000億元貸款額度。今次維持CCyB比率不變，即是雖然本港經濟今年首季大幅反彈7.9%，但金管局暫未有「收水」。

金管局表示，根據香港信貸與GDP比率相對其長期趨勢的差距，以及住宅物業價格與租金比率相對其長期趨勢的差距而編製的去年第四季CCyB比率，其實應已回升至2.25%。根據所得的數據，今年首季的CCyB比率仍應處於這水平。但鑑於前景極不明朗，故未有調升CCyB比率。

中銀首季貸款增3.9% 跑贏市場

另外，中銀香港（2388）副總裁王兵回應股東提問時表示，今年首季該行貸款增長3.9%，較市場平均增速高1.5個百分點。今年公司貸款，特別是在本港取用的貸款增長良好，特別是受疫情影響較小的物業投資、資訊科技、股票等，另外，按揭亦較市場增速高0.8個百分點。

王兵表示，今年疫情持續，銀行業仍面臨一定挑戰，不過市場對今年全球經濟增長有較佳的預期，該行會平衡貸款增量和資產質素的關係，有信心實現全年中高單位數增長的目標。

對於銀行盈利預期，財務總監隋洋表示，目前美元和港元1個月拆息只有14點子（1厘等於100點子）和12點子，對銀行經營有較大壓力。不過因應經濟環境復蘇，市場預期聯儲局最快在明年下半年，最遲在2023年加息，該行可從中受益。對於派息，隋洋指現時資本比率高於監管要求及同業，預期今年監管機構對派息政策會有所回暖，考慮銀行發展、監管要求及股東回報後再作決定。