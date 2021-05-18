派中期息0.63元 按年持平

不過中電表示，售電量升幅部分被社區防疫措施所抵消，對抗新冠病毒疫情的措施持續影響商業和基建及公共服務客戶的售電量，特別是餐飲、酒店、零售、學校和公共服務等界別。雲端服務如電子商務及視像會議的用戶需求不斷增長，帶動數據中心營運商的用電量持續上升。首季本港住宅用電量按年增加17%或2.76億度、商業按年減少5.4%或1.51億度、基建及公共服務按年減少3.2%或6300萬度、製造業按年增加0.3%或100萬度。

內地方面，集團指內地業務營運表現穩定，繼續從去年疫情衝擊中逐步重回正軌。大亞灣核電站和陽江核電站的貢獻保持平穩。

中電表示，首季由於風力資源充沛，加上山東省萊蕪三期風場於2020年9月投產，風電組合的發電量上升。受惠於太陽能資源充沛，中電的太陽能發電量按年上升。中電的水電組合發電量則下跌，主要原因是四川省及廣東省水電項目的水流減弱，以及廣東懷集水電站的部分機組維修停運所致。