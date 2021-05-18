港泰菲大馬客戶資料傳被盜

安盛未有證實是否有香港客戶的資料外泄，僅表示最近泰國服務供應商Inter Partner Assistance（IPA），成為電腦勒索軟件黑客的攻擊目標，因此部分由IPA於泰國處理的數據被竊取，目前並沒有證據顯示IPA於泰國以外的資料受到影響。自事件發生後，該行已經把系統復修，並通知監管機構及業務伙伴。

私隱專員公署表示，已收到相關保險公司的資料外泄事故通報，並已按既定程序跟進事件，包括聯絡該保險公司，以了解受事件影響的人士是否涉及香港客戶及所涉及的個人資料。

防毒軟件Emsisoft分析師Brett Callow則表示，保險公司被攻擊會特別嚴重，因為被盜的數據可用作攻擊客戶，保險公司當時甚至還未察覺已被攻擊。