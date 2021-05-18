國泰簡化地勤架構 稱不涉裁員

據報中層主管降職回底層

國泰昨日回應本報查詢表示，新的機場團隊架構重組計劃，並不涉及裁減人手。國泰更強調，新調配計劃是應對迅速演化的顧客行為習慣，以及與機場廣泛使用新科技與時並進。

不過，據報道，是次降職目的是為進一步減省開支，將中層主管及服務領隊的員工降職回底層的客戶服務員，人工亦會隨即減少。以主管職級時薪計算，與客戶服務員相差最多可達一倍，是次降職人員包括有年資逾20年的地勤主管。

據悉是次架構重組，並未涉及人工較高的經理級員工。國泰亦於內部通訊向員工解釋指出，架構重組是為簡化架構，和解決多年來職能重疊的問題，並會根據員工的工作表現及能力做評估，重新調配新架構後的留職或降職安排，並將於日內通知相關同事。

近200人申自願離職 年輕人佔多

報道又透露，有近200人申請國泰上月推出的自願離職計劃，大部分為年輕職員。主要因為相關同事不看好集團前景，並相信下一波的裁員潮或會輪到自己，和相關的賠償只會愈來愈少。