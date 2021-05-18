85億北水湧港 恒指受制10天線

北水主力掃科企

大市全日高低波幅僅194點，成交金額1456億元，較上日減少3.47%，是5月5日以來，成交最少的一日。國指收市升98點或0.95%，報10,503點。恒生科技指數收報7699點，升134點或1.78%。

美團升幅冠藍籌 騰訊重上600元

昨日港股通合計淨流入84.56億元，較上日增加80.09%，是上周三以來新高、亦是連續第5日錄淨流入，累計流入321.84億元。北水主力購買科技股，其中騰訊（0700）錄得30.5億元淨流入；美團（3690）錄得12.1億元淨流入；小米（1810）亦有7.23億元淨流入。不過，中芯國際（0981）就錄得3.61億元淨流出（見表）。

科技股普遍向上，美團昨收市報254.2元，升4.18%，是升幅最大藍籌；騰訊亦升3.0%至600.5元，重上600元及配售價，兩股合計為恒指貢獻125點升幅，百度（9888）升3.92%至183元，小米亦升1.16%至26.15元。不過，遭北水沽貨的中芯就跌2.1%至23.25元，正在分拆京東物流（2618）上市的京東（9618）亦跌0.9%至265.8元。

另外，比亞迪（1211）預告第100萬新能源汽車將於明日完成生產，昨日收市升6.33%至152.9元，吉利（0175）亦升3.75%至18.24元，長汽（2333）及電動車相關的贛鋒鋰業（1772）分別升7.4%及5.3%。但恒指夜期回吐，至11時半報28,117點，低水77點。