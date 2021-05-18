內地4月數據全遜預期 內需放緩 零售兩年平均僅增4.3% 分析：復蘇動力在減

明報記者 陳偉燊

國統局的數據顯示，4月工業增加值只按年增長9.8%，略低過預期的增長10%；社會消費品零售總額按年增長17.7%，遠低過預期的增長25%，亦比上月按年增長34.2%為低。首4月兩年平均增長只有4.3%，遠較以往高單位數增長為低。

首4月固定資產投資按年增長19.9%；略低過預期的增長20%，1至3月累計按年增長25.6%。首4月兩年平均增長為3.9%，亦明顯較疫前增長速度低。4月全國城鎮調查失業率為5.1%，較3月份下降0.2個百分點。

發言人：兩年平均增速反映經濟穩定

國統局發言人付凌暉表示：「從4月份的情况來看，受上年同期基數逐步抬高的影響，多數生產和需求指標比3月增速有所回落。」但是從兩年平均增速和按增速來看，經濟運行繼續保持穩定形勢。從下半年情况看，經濟持續恢復還有較好的支撐，原因是全球經濟在持續恢復，有利於外需的增長，同時內需恢復也在穩步推進。隨着就業改善、居民收入增加、整體消費環境改善，消費對於經濟增長的拉動還會持續提升。

工業司副司長江源則稱，下一步應繼續採取有效措施，應對大宗商品價格過快上漲及其連帶影響，緩解企業成本壓力。投資司首席統計師羅毅飛則認為，4月份固定資產投資增加，反映民間投資活力強，高技術產業投資增速較快。當中高技術產業投資按年增長28.8%；兩年平均增速為11.8%。

沈建光：經濟增長不平衡惹關注

沈建光接受本報記者電話訪問時稱：「總的來說，經濟還在改善，預料復蘇態勢可保持，但是動力下降。外需強勁，內需卻沒有這麼強勁，因此經濟增長得來不平衡，令人關注。」Frederic Neumann表示，由於內地的收入增長較強，若然住戶在未來數月未有提高消費，當局可能有需要放鬆流動性及投資，以免令經濟增長降速。高盛則認為，內地整體經濟活動增長保持健康，預料歐美經濟復蘇有望支持中國出口增長，以及估計未來數個月消費會進一步改善。