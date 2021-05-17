經濟
退休綢繆

財富管理

通脹升溫 iBond回報料反彈

【明報專訊】香港政府再推新一批通脹掛鈎債券（iBond），定息維持於2厘水平，在通脹有機會重臨的時期，對於怕退休金被通脹蠶食的投資者來說，不失為一項有保證的抗通脹工具。港府早前曾披露今年會再推銀色債券，息口同樣跟通脹掛鈎，惟保底息較iBond高得多，合資格人士不妨預留彈藥靜待時機。

撰文 李凱茵

金管局上周三公布第八批iBond發行細節，年期繼續為3年，每半年派息一次，入場費1萬元，目標發行額150億元，視乎反應可加碼至最多200億元。跟以往一樣，利息分浮息定及定息，浮息部分跟隨最近6個月的通脹率上落，定息部分維持2厘，派息以較高者為準。

過往iBond派息一年低於一年

去年推出的第7批iBond今年首次派息，因為經濟受疫情衝擊物價沒什變動而觸及保底息，每1萬元債券獲派99.73元。不過，由於去年的iBond保底息調高了1至2厘，所以即使是iBond歷來首次觸及保底息，但派息仍未算最低。翻查過去的iBond派息紀錄，共有5次只有1厘多。

事實上，iBond的派息確實是連年下跌。第一批於2011年發行的iBond，全期派息共有1358.16元（以每1萬元計），第一次派息率更超過6厘，惟其後發行的每一批債券所派發的總利息都少於上一批。

市場普遍估計通脹正在來襲，就以美國4月份的消費物價指數（CPI）為例，超出市場預期錄得4.2%，為12年以來最大增幅，連撇除波動較大的食品和能源價格後的核心CPI都達到3%，為1996年以來最高水平。因為去年同期的基數較低，一般預期香港的通脹今年內都達到2%或以上。如此算來，iBond日後的派息有機會回升至2厘以上。其實，即使繼續派發保底息2厘，利息收入仍比現時的定期存款要高得多。

財政司長在2月底公布財政預算案時曾經透露，今年會繼續發行專攻長者及退休人士的銀色債券，發行額不少於240億元，合資格認購年齡會由65歲降至60歲。

iBond一向深受香港人歡迎，例如上批發售額只100億元，但就錄得384億元的認購，認購3手的人獲全數分派，最多也只獲分4手。由於合資格抽iBond的人數遠多於銀債，即使兩者發行額相等，認購人獲配發的iBond數量仍遠低於銀債。再者，銀債的保底息一向都高於iBond，上一批已調高至3.5厘，浮息部分跟iBond一樣與通脹掛鈎，單以保底息計一定會優於iBond。所以，銀髮一族或退休人士認購iBond的同時，不妨預留資金等待銀債推出再行認購。

銀債保底息較高 宜預留資金抽

同以債券為投資目標，現時坊間有不少每月派息，息率高達8厘至9厘的債券基金。雖然同是投資債券，但投資高息債券基金的投資目的與風險卻跟iBond及銀債大相逕庭。iBond及銀債以保本、保值及抗通脹為目標，只要持有至到期日待港府贖回就可取回全部本金，屬於保守投資。投資高派息的債券基金，即使每月或每季穩袋高息，但由於基金價格有升跌，有機會賺息蝕價。另外，投資債券基金沒有到期日，也沒有保本的概念，計及利息及基金價格的總回報，可升可跌。

留意iBond二手市場交投是否活躍

再者，高息債券基金之所以能持續派出高息，有機會是基金經理為爭取高回報而投資於投資評級較低的債券，甚至是風險甚高的垃圾債券。另外，部分基金列明可運用酌情權由資本中支取股息，換言之是把投資者的本金當作利息般派發，此舉會導致基金價格下跌，投資者必須留意。

若論資金靈活度，高息債券基金最高，隨時可以買入沽出。iBond也有二手市場交易，持有人可分別透過港交所或以場外交易方式經市場莊家、配售銀行等買賣債券，但要留意交投是否活躍。至於銀債則沒有二手市場，持有人也不能把債券轉移至其他人，只會根據繼承法轉移至繼承人。另外，如銀債持有人希望在債券到期前出售債券，仍可向配售銀行或指定證券經紀提交提前贖回要求，即是投資者仍可在債券到期前沽出，但就不能透過二手市場買入。

[退休綢繆]

上 / 下一篇新聞

周大福「雙MD」攻內地 擬3年開2500店 陳世昌難忘遭誤為「冒牌貨」 決心拓次級城市
周大福「雙MD」攻內地 擬3年開2500店 陳世昌難忘遭誤為「冒牌貨」 決心拓次級城市
專注內地不代表棄港 內地「跑快啲」助雙贏
專注內地不代表棄港 內地「跑快啲」助雙贏
紅褲子內地開荒升MD
紅褲子內地開荒升MD
周四揭盅 陳茂波預告失業率顯著下降
周四揭盅 陳茂波預告失業率顯著下降
熒德三代消防緣 見證生產線進化
熒德三代消防緣 見證生產線進化
京東物流入場費4380元
京東物流入場費4380元
東方匯理財富管理：德換總理中歐重啟談判 中資股本季尾料回升
東方匯理財富管理：德換總理中歐重啟談判 中資股本季尾料回升
京東物流本周招股 掛牌後表現成港股探熱針
京東物流本周招股 掛牌後表現成港股探熱針
上期封面故事測中醫療股強科網股弱
上期封面故事測中醫療股強科網股弱
景順黃嘉誠：聯儲局容忍通脹 料不急於加息
景順黃嘉誠：聯儲局容忍通脹 料不急於加息
人行防範泡沫 內地M2增長去年見頂
人行防範泡沫 內地M2增長去年見頂
新希望服務突圍不易
新希望服務突圍不易
收入依賴控股股東關連項目
收入依賴控股股東關連項目
卓佳：去年IPO市佔率增至五成 大型新股客明顯增加 冀進軍東盟
卓佳：去年IPO市佔率增至五成 大型新股客明顯增加 冀進軍東盟
渣打料Hibor未來一年維持低企
渣打料Hibor未來一年維持低企
Bill Hwang斬倉股 索羅斯接盤
Bill Hwang斬倉股 索羅斯接盤
美團暢捷通簽約 提供餐飲管理系統服務
美團暢捷通簽約 提供餐飲管理系統服務
港產即時通訊程式 首重保護用戶私隱
港產即時通訊程式 首重保護用戶私隱
創辦人15歲赴英留學 半工讀取學位
創辦人15歲赴英留學 半工讀取學位
張兆聰：市况反覆 換馬友邦
張兆聰：市况反覆 換馬友邦
李澄幸：12年生活費配置保守資產
李澄幸：12年生活費配置保守資產
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：加息升溫利銀行 招行購21589
金子：加息升溫利銀行 招行購21589
張兆聰：中信証券轉型成功可留意
張兆聰：中信証券轉型成功可留意
潘啓才：美團上市倍升的財技
潘啓才：美團上市倍升的財技
陳大為：資金將乾涸 短錢寧蝕息
陳大為：資金將乾涸 短錢寧蝕息
謝偉銓：收地建屋 加快發展
謝偉銓：收地建屋 加快發展
新iBond長揸收息更着數
新iBond長揸收息更着數
沈永年：攜寵物移居大灣區手續簡便
沈永年：攜寵物移居大灣區手續簡便
趙海珠：美數據偏離預期 匯市增波動
趙海珠：美數據偏離預期 匯市增波動
謝紹榮：Elon Musk落井下石 居心叵測
謝紹榮：Elon Musk落井下石 居心叵測
黃德几：憧憬旅業復蘇 可吼中銀航租
黃德几：憧憬旅業復蘇 可吼中銀航租
陸振球：買舖難再養三代
陸振球：買舖難再養三代
陸振球：現金是王的真正意義
陸振球：現金是王的真正意義
林少陽：電盈成亞洲第一 不止靠姜濤豪言
林少陽：電盈成亞洲第一 不止靠姜濤豪言
技術取勝：煤氣處上升軌
技術取勝：煤氣處上升軌
李聲揚：通脹會重臨 股市繼續升
李聲揚：通脹會重臨 股市繼續升
蔡金強：銅的超級周期
蔡金強：銅的超級周期
艾雲豪：人類足球員比機械人勁揪？
艾雲豪：人類足球員比機械人勁揪？
蘇沛豐：憧憬分拆 比亞迪趁低吸
蘇沛豐：憧憬分拆 比亞迪趁低吸
李順威：高增長未必引發高通脹 毋須緊張
李順威：高增長未必引發高通脹 毋須緊張
劉思明：理財通概念 券商股受捧
劉思明：理財通概念 券商股受捧
何啟聰：科指暫回穩 京東購22894
何啟聰：科指暫回穩 京東購22894
瑞銀亞洲：阿里績後挫4% 博反彈購19504
瑞銀亞洲：阿里績後挫4% 博反彈購19504
摩根大通亞洲：周四派成績表 騰訊購12702
摩根大通亞洲：周四派成績表 騰訊購12702
周顯：等待電盈爆炒的日子
周顯：等待電盈爆炒的日子
張佩儀：新冠疫情下MPF投資小貼士
張佩儀：新冠疫情下MPF投資小貼士
王弼：Spotify博十年升十倍
王弼：Spotify博十年升十倍
曾淵滄：通脹「狼來了」 尋加息概念股
曾淵滄：通脹「狼來了」 尋加息概念股
湯文亮：美商會應公開擬離港企業
湯文亮：美商會應公開擬離港企業
陳永傑：「收水」加息未到時候
陳永傑：「收水」加息未到時候
廖偉強：買樓有「冷靜期」難出錯
廖偉強：買樓有「冷靜期」難出錯
布少明：換樓鏈又見啟動
布少明：換樓鏈又見啟動
馬泰陽：樓巿破頂潮再現
馬泰陽：樓巿破頂潮再現
希慎260億打造加路連山新旗艦項目 成本呎價2.4萬 建接駁天橋打通利園區經脈
希慎260億打造加路連山新旗艦項目 成本呎價2.4萬 建接駁天橋打通利園區經脈
研究在大灣區插旗 發展商業項目
研究在大灣區插旗 發展商業項目
本月新盤成交撲1600宗 創半年新高
本月新盤成交撲1600宗 創半年新高
利‧晴灣23買家 981萬買樓送兒
利‧晴灣23買家 981萬買樓送兒
十大屋苑周末28成交 3個月高位
十大屋苑周末28成交 3個月高位
美聯工商舖2780萬元購太子道西地舖
美聯工商舖2780萬元購太子道西地舖
西營盤尚瓏衣食住行方便
西營盤尚瓏衣食住行方便
欣廷軒凶宅樓下呎價不足1.6萬
欣廷軒凶宅樓下呎價不足1.6萬