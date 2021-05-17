通脹升溫 iBond回報料反彈

撰文 李凱茵

金管局上周三公布第八批iBond發行細節，年期繼續為3年，每半年派息一次，入場費1萬元，目標發行額150億元，視乎反應可加碼至最多200億元。跟以往一樣，利息分浮息定及定息，浮息部分跟隨最近6個月的通脹率上落，定息部分維持2厘，派息以較高者為準。

過往iBond派息一年低於一年

去年推出的第7批iBond今年首次派息，因為經濟受疫情衝擊物價沒什變動而觸及保底息，每1萬元債券獲派99.73元。不過，由於去年的iBond保底息調高了1至2厘，所以即使是iBond歷來首次觸及保底息，但派息仍未算最低。翻查過去的iBond派息紀錄，共有5次只有1厘多。

事實上，iBond的派息確實是連年下跌。第一批於2011年發行的iBond，全期派息共有1358.16元（以每1萬元計），第一次派息率更超過6厘，惟其後發行的每一批債券所派發的總利息都少於上一批。

市場普遍估計通脹正在來襲，就以美國4月份的消費物價指數（CPI）為例，超出市場預期錄得4.2%，為12年以來最大增幅，連撇除波動較大的食品和能源價格後的核心CPI都達到3%，為1996年以來最高水平。因為去年同期的基數較低，一般預期香港的通脹今年內都達到2%或以上。如此算來，iBond日後的派息有機會回升至2厘以上。其實，即使繼續派發保底息2厘，利息收入仍比現時的定期存款要高得多。

財政司長在2月底公布財政預算案時曾經透露，今年會繼續發行專攻長者及退休人士的銀色債券，發行額不少於240億元，合資格認購年齡會由65歲降至60歲。

iBond一向深受香港人歡迎，例如上批發售額只100億元，但就錄得384億元的認購，認購3手的人獲全數分派，最多也只獲分4手。由於合資格抽iBond的人數遠多於銀債，即使兩者發行額相等，認購人獲配發的iBond數量仍遠低於銀債。再者，銀債的保底息一向都高於iBond，上一批已調高至3.5厘，浮息部分跟iBond一樣與通脹掛鈎，單以保底息計一定會優於iBond。所以，銀髮一族或退休人士認購iBond的同時，不妨預留資金等待銀債推出再行認購。

銀債保底息較高 宜預留資金抽

同以債券為投資目標，現時坊間有不少每月派息，息率高達8厘至9厘的債券基金。雖然同是投資債券，但投資高息債券基金的投資目的與風險卻跟iBond及銀債大相逕庭。iBond及銀債以保本、保值及抗通脹為目標，只要持有至到期日待港府贖回就可取回全部本金，屬於保守投資。投資高派息的債券基金，即使每月或每季穩袋高息，但由於基金價格有升跌，有機會賺息蝕價。另外，投資債券基金沒有到期日，也沒有保本的概念，計及利息及基金價格的總回報，可升可跌。

留意iBond二手市場交投是否活躍

再者，高息債券基金之所以能持續派出高息，有機會是基金經理為爭取高回報而投資於投資評級較低的債券，甚至是風險甚高的垃圾債券。另外，部分基金列明可運用酌情權由資本中支取股息，換言之是把投資者的本金當作利息般派發，此舉會導致基金價格下跌，投資者必須留意。

若論資金靈活度，高息債券基金最高，隨時可以買入沽出。iBond也有二手市場交易，持有人可分別透過港交所或以場外交易方式經市場莊家、配售銀行等買賣債券，但要留意交投是否活躍。至於銀債則沒有二手市場，持有人也不能把債券轉移至其他人，只會根據繼承法轉移至繼承人。另外，如銀債持有人希望在債券到期前出售債券，仍可向配售銀行或指定證券經紀提交提前贖回要求，即是投資者仍可在債券到期前沽出，但就不能透過二手市場買入。

[退休綢繆]