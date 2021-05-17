欣廷軒凶宅樓下呎價不足1.6萬

明報記者 歐陽慧恩

美聯首席助理聯席董事黃錦瀚表示，沙田欣廷軒5座高層H室，近日以620萬元成交，單位實用393方呎，實呎低見15776元，由於單位樓上曾有住戶在屋內自殺身亡，令單位成交價亦受拖累，呎價更為屋苑近半年新低。原業主2000年以162萬元一手購入上址，雖然物業以低價成交，但帳面仍賺458萬元或約2.8倍。黃氏稱，屋苑現時放盤業主叫價未見進取，有望令成交量繼續維持平穩。

藍塘傲「串燒」破頂成交

將軍澳藍塘傲更錄得「串燒」破頂成交。中原高級分區營業董事伍錦基指出，藍塘傲5座高層B室，實用405方呎，近日以800萬元獲買家承接，實呎19753元，創屋苑1房二手做價及呎價新高。原業主2016年以578萬元一手購入上址，帳面獲利222萬元或38%。單位原業主售出單位後，再以1380萬元購入同屋苑3座中層D室，實用677方呎，3房間隔，實呎20384元，為屋苑二手成交呎價首破2萬元大關，創屋苑二手呎價新高。單位原業主則於2016年一手以1123萬元購入上址，帳面獲利257萬元或23%。

豪宅交投活躍，市場連錄名人入市；土地註冊處資料顯示，山頂嘉樂園B座低層單位，實用2448方呎，4月中以1.038億元連車位售出，實呎42,402元，登記買家為楊素瓊（YEOH SAW KHENG），相信為信置（0083）主席黃志祥妻子。可留意的是，楊氏今次入市只需付樓價4.25%印花稅，意味是次以「首置」身分入市；原業主早於1995年以1420萬元購入單位，帳面獲利8960萬元或6.3倍。

張寶兒父母4800萬沽禮頓山3房戶

此外，藝人張寶兒的父母、營內衣生意發跡的富商張煌煌及招惠鳳，以公司名義持有跑馬地指標豪宅禮頓山9座高層A室，屬實用1087方呎3房間隔，上月底以4800萬元售出、實呎44158元。據悉，張寶兒父母於2002年以1100萬元購入，帳面賺3700萬元或3.3倍。

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