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西營盤尚瓏衣食住行方便

【明報專訊】近年西營盤相繼出現多個舊樓重建新盤，其中富豪酒店（0078）發展的尚瓏，位於西營盤皇后大道西160號，樓盤位處名校網，鄰近港鐵西營盤站，享交通便捷之利。項目主打1房及2房單位，佔全盤逾七成，相信吸納投資者及用家入場。項目屬舊契物業，地契長達999年。

明報記者 李舒盈

攝影 劉焌陶

項目位處中西文化交融的西營盤區，距離港鐵西營盤站只需數分鐘步程，與港鐵中環站相距兩個港鐵站。鄰近更有不少商店及食肆，方便住戶；此外，由於其位處11校網，包涵多所知名學校，家長擇居於此能提升其子女升學優勢。

鄰近西營盤站 樓花期18個月

尚瓏為單幢式設計，樓高28層（不設4、13、14及24樓），預計2022年11月落成，樓花期約18個月。全盤提供130伙，實用面積205至483方呎不等，戶型涵蓋開放式至3房，預料高層住戶享海景。當中標準單位設119伙，包括13個實用面積242方呎的開放式單位，佔單位總數約10%；1房戶佔最多，提供55伙，佔全盤總數約43％；2房戶亦提供42伙，佔全盤約32％；位於高層的3房戶，僅提供9伙，僅佔全盤約及7％。餘下位於5、30及31樓共11個特色戶，則以招標形式發售。發展商早前開放位於18樓A室無改動連裝修單位，為實用面積431方呎，2房間隔。大廳開則方正，並以香檳金色為主調，突顯奢華的裝修風格。客廳外連的露台與工作平台合併，面積達38方呎。

單位廚房採梗廚設計，連同洗手間均設通風窗戶，增加室內通風度。雪櫃及焗爐嵌於廚房外的儲物櫃，能增加收納空間。設計師將客廳的設計風格伸延至兩間睡房，其中主睡房放置一張雙人牀，旁邊的牀頭櫃可讓戶主擺放物件。

提供130伙 1房及2房戶共佔75％

另一對示範單位以18樓E室為藍本，屬1房間隔，單位實用面積265方呎。開放式廚房配以名牌家電及白色廚櫃，戶主能夠有充足儲物空間。廚房旁的廚櫃內藏「機關」，設有可收納的工作枱，讓戶主可以作用餐或工作之用。單位全屋地板均採用幾何圖案雲石鋪砌，整體裝修風格為一體。設計師拆除客廳與睡房之間的牆身，並以玫瑰金色特色櫃分隔，除增加收納外，更令全屋空間感大增。浴室則設於睡房內，形成套房格局。項目1樓為商舖，2樓及3樓分別為逾5600方呎的會所及園林空中花園。會所除提供健身室、共享工作空間、乒乓球運動區及同玩樂區外，最特別是會所特設VR遊戲空間，為新盤會所設施中罕見。

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