十大屋苑周末28成交 3個月高位

太古城兩房則王20年升值4倍

以港島指標屋苑鰂魚涌太古城為例，5月迄今錄約27宗成交，周末兩日連錄最少4宗成交。美聯高級分區營業經理陳彪表示，太古城新錄夏宮閣中層B室易手，實用580方呎兩房則王，經議價後減32萬元或2.5%後，以1268萬元、市價水平成交、實呎21,862元，同區用家入市擬作換樓；原業主2001年以約248萬元購入，帳面勁賺1,020萬元或逾4倍。

將軍澳5月則累錄約160宗成交；香港置業分區董事劉浩勤指，區內半新盤嘉悅錄本月首宗二手成交，為1座中層E室，實用529方呎兩房戶，業主放盤叫價1000萬元，兩日後獲承接，議價後減30萬元或約3％，以970萬元成交、實呎18,336元；原業主2015年4月以667萬元一手購入，持貨6年，帳面賺303萬元或約45％。

將中兩房減價近3%後920萬沽

將軍澳中心本月亦錄約11宗成交，中原高級分區營業董事伍錦基指，屋苑新錄9座低層A室易手，實用541方呎3房戶、望市景，原業主3月放盤叫價945萬元，累減25萬元或2.6%後，以920萬元成交、實呎17,006元；原業主2010年初以365萬元購入，帳面賺555萬元或約1.5倍。 另中原副區域營業經理王勤學表示，元朗低密度住宅溱林新錄6座低層C室易手，實用621方呎3房間隔，以850萬元連車位沽出，實呎13,687元；原業主2013年以約494.5萬元一手購入，帳面賺355.5萬元或72％。

麗晶兩房自由市場呎售1.43萬

居屋方面，美聯首席高級營業經理黃家樂指，九龍灣麗晶花園新錄自由市場兩房戶易手，為4座高層G室，實用407方呎，原業主以603萬元放盤，近日減價19萬元或約3％後，以584萬元售出、實呎14,348元，屬市價；原業主2014年5月以320萬元自由市場價買入，帳面賺264萬元或約83％。