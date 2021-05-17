本月新盤成交撲1600宗 創半年新高

利‧晴灣23首輪沽逾九成 吸金7億

至於昨日首輪賣出約108伙的利‧晴灣23，當中9樓至25樓標準樓層單位沽清，最高成交價單位屬28樓D室特色戶，成交價1082.4萬元，實用410方呎連214方呎天台，呎價2.64萬元。利‧晴灣23的連平台或天台特色戶，主要分布26樓及28樓、提供8伙，實用409至466方呎。有利執行董事黃慧敏指，集團對銷情極為滿意；利‧晴灣23首輪推出的117伙，整體折實均呎20,513元，折實價465.3萬元起。

Shouson Peak洋房呎售8.2萬

豪宅亦見起動。新地（0016）港島南區豪宅Shouson Peak日前推出11B號及11G號屋招標，其中11B號屋售出，成交價逾2.952億元，以洋房實用3601方呎計，實呎8.2萬元；項目2013年底至今累售13幢洋房，再對上一次成交於2019年3月，19B號屋以2.4億元售出。

信置系樓盤兩日售18伙 料套現2.6億

信置（0083）系樓盤包括觀塘凱滙、西南九龍長沙灣維港匯、馬鞍山SILVERSANDS、旺角ONE SOHO，過去兩日合共售約18伙，估計吸金總額逾2.6億元。另外，會德豐將軍澳日出康城MALIBU，亦售出3B座67樓A室、屬頂層連天台特色戶，實用1305方呎連天台、4房1套間隔，成交價3298萬元、實呎25,272元；項目2018年初推出至今累售1596伙，現餘最後1伙頂層特色戶待售，實用1344方呎另連天台701方呎，及小量標準3房海景戶。

恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，啟德THE HENLEY I，即將開展第二輪銷售，過去一周共錄約2986張入票，反應踴躍。

分析:本月整體一手成交最終料2500宗

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，5月迄今一手成交已近1600宗，料5月全月總體一手成交可達2500宗，料創半年新高。